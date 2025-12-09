Politika

"ĆUTAO SAM NA UVREDE IZ REGIONA" Vučić: Gubio sam političke poene, ali sam ćutao

В. Н.

09. 12. 2025. u 14:47

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da ćemo se za godinu i po dana suočiti sa veoma velikim ratom, i da on u proteklom periodu iako je bilo izložen velikim uvredama iz regiona nije odgovarao na njih.

FOTO: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

- Ljudi su govorili da sam glup kada sam očekivao ukrajinski rat. Govorio sam i niko mi nije verovao, čak ni moji saradnici, moji najbliži pomoćnici su govorili da sam kralj drame, ali ja sam samo pažljivo ispitivao sve podatke, sve brojke - rekao je on učestvujući na forumu "BELTALKS: Belgrade Economic Talks" na panelu "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju".

Istakao je da je analizirao emocije ljudi i da danas nikoga nije briga šta se desilo recimo u Buči, šta se desilo u Kursku.

Dodao je da se svakoga dana čuju obećanja i najave o dodatnih 100 milijardi za oružje, naoružanje i municiju. 

Ukazao je da ne vidi racionalno razmišljanje kod ljudi, niti racionalne već nerealne pristupe. 

Naveo je da je u prethodnom periodu ćutao na mnoge uvrede kojima je bio izložen.

- Ćutao sam na svaku uvredu, na svaku uvredu koja je dolazila iz regiona. Neki ljudi iz Prištine su me optuživali, optuživali su Srbiju, optuživali su naš narod. Ćutao sam. Gubio sam političke poene, ali sam ćutao. Želeo sam da sačuvam stabilnost, mir. Kada su to radili iz Sarajeva, kada su to radili iz Zagreba, ćutao sam. Skoro nikada, nikada nisam reagovao - rekao je on.

Dodao je da je bilo važni samo izbegavati bilo kakve tuče i sukobe, jer nam to nije bilo potrebno. 

- Sve je na emotivnom nivou. Samo jedna iskra može da zapali ceo region - rekao je Vučić.

(Tanjug)

