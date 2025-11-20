Delegacija Pokreta socijalista učestvuje na međunarodnom skupu komunističkih partija u Pekingu (FOTO)

NA POZIV Istraživačkog odeljenja Međunarodnog departmana Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, delegacija Pokreta socijalista, koju predvodi Bojan Vulin, predsednik Komiteta za međunarodnu saradnju Pokreta socijalista, učestvuje u Pekingu na radnom skupu posvećenom teorijskom istraživanju svetskih komunističkih partija.

Foto: Novosti

Šef delegacije Pokreta socijalista Bojan Vulin istakao je značaj učešća:

„Naše učešće nije samo čast i privilegija, nego i velika odgovornost prema celom svetu, koji svoje uspešno i slobodno sutra može izgraditi jedino na osnovu marksizma, i tako kročiti na put uspeha, kao što je to socijalizam sa kineskim karakteristikama i dokazao.“

Tokom skupa razmatraju se teorijska i ideološka pitanja, kao i aktuelna geopolitička dešavanja i izazovi sa kojima se suočava slobodni svet. Delegacija Pokreta socijalista predstavlja inicijativu za stvaranje međunarodne mreže levičarskih i patriotskih partija i pokreta, sa ciljem da se kroz saradnju, pravovremeno informisanje i solidarnu podršku spreče pokušaji „obojenih revolucija“.

Foto: Novosti

Mnogi učesnici skupa ocenili su da su „obojene revolucije“, poput one u Srbiji, oblik savremene imperijalističke agresije, koja se sprovodi kroz zloupotrebu društvenih procesa i delovanje lažnih predstavnika levice i patriotizma.

Pokret socijalista ističe da će nastaviti da jača odnose sa Komunističkom partijom Kine, koju predvodi predsednik Si Đinping, veliki prijatelj Srbije i našeg naroda, čije liderstvo i razvoj Kine predstavljaju važnu podršku slobodnom svetu.

Ovo je trenutno jedan od najznačajnijih globalnih skupova svetske levice, na kojem učestvuju marksističke partije iz dvadeset pet zemalja. Pokret socijalista je jedina pozvana organizacija iz Srbije.