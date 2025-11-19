Politika

MIRKOVIĆ ŽUSTRO ODGOVORIO ĆUTI "Koristi skupštinske privilegije, a bojkotuje rad" (VIDEO)

19. 11. 2025. u 12:23

U EMISIJI u kojoj su učestvovali narodni poslanici Aleksandar Mirković (SNS) i Aleksandar Jovanović Ćuta (Ekološki ustanak), došlo je do žustre rasprave povodom Ćutinog bojkota rada parlamenta.

Foto: Printskrin

Mirković je kritikovao Jovanovića zbog toga što, kako je rekao, uzima poslaničku platu, koristi hol Narodne skupštine i skupštinski restoran, dok istovremeno bojkotuje sednice i odbore, i time ne izvršava svoje obaveze narodnog poslanika.


Ćuta je odgovorio da "ništa ne uzima" i da mu sve što dobija "pripada po funkciji".

Mirković mu je uzvratio podsećanjem da je dužnost narodnog poslanika da prisustvuje sednicama i učestvuje u radu parlamenta, te da je neprihvatljivo istovremeno koristiti sve pogodnosti funkcije i bojkotovati njen suštinski deo.

