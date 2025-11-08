SRAMNA ZLOUPOTREBA DIJANE HRKE: Tompsonova drugarica Severina i hiljade srbomrzaca iz Zagreba podržali rušenje Srbije!
BLOKADERSKA ikona, hrvatska pevačica Severina Vučković 7. novembra 2025 godine sramno je zlobupotrebila je Dijanu Hrku kado bi se još jednom obrušila na Srbiju.
Severina i Marko Perković Tompson poznat pevač poznat po izrazito antisrpskim i fašističkim pokličima na svojim nastupima, kako deluje, imaju mnogo više zajedničkog nego što bi iko na prvu ruku pomislio,a o čemu svedoči naredni snimak. Snimak pokazuje i kako zloupotrebljavaju Dijanu Hrku:
Podsetimo, iz Hrvatske ne stižu samo napadi na državeu Srbiju, već su na meti i Srbi koji žive u Hrvatskoj. Da sramni napadi na Srbe u Hrvatskoj, inspirisani fašističkom ideologijom, ne prestaju svedoče i novi snimci iz Zagreba.
(Alo.rs)
