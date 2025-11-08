Politika

SRAMNA ZLOUPOTREBA DIJANE HRKE: Tompsonova drugarica Severina i hiljade srbomrzaca iz Zagreba podržali rušenje Srbije!

В. Н.

08. 11. 2025. u 12:23

BLOKADERSKA ikona, hrvatska pevačica Severina Vučković 7. novembra 2025 godine sramno je zlobupotrebila je Dijanu Hrku kado bi se još jednom obrušila na Srbiju.

СРАМНА ЗЛОУПОТРЕБА ДИЈАНЕ ХРКЕ: Томпсонова другарица Северина и хиљаде србомрзаца из Загреба подржали рушење Србије!

Foto: Printscreen

Severina i Marko Perković Tompson poznat pevač poznat po izrazito antisrpskim i fašističkim pokličima na svojim nastupima, kako deluje, imaju mnogo više zajedničkog nego što bi iko na prvu ruku pomislio,a o čemu svedoči naredni snimak. Snimak pokazuje i kako zloupotrebljavaju Dijanu Hrku:

Podsetimo, iz Hrvatske ne stižu samo napadi na državeu Srbiju, već su na meti i Srbi koji žive u Hrvatskoj. Da sramni napadi na Srbe u Hrvatskoj, inspirisani fašističkom ideologijom, ne prestaju svedoče i novi snimci iz Zagreba.

(Alo.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZLOUPOTREBA OŽALOŠĆENE MAJKE (VIDEO)
Politika

0 6

ZLOUPOTREBA OŽALOŠĆENE MAJKE (VIDEO)

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pre nekoliko meseci govorila je da je jako tužna što se Novi Sad skrnavi i ruši od strane blokadera. A zatim je dodala da je jako ružno da se predsednik Srbije,Aleksandar Vučić, krivi za tragediju.

08. 11. 2025. u 12:19

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ I KOSTIĆ SPAŠAVAJU JUVENTUS: Spaleti veruje Srbima - naš dvojac startuje u derbiju de la Mole

VLAHOVIĆ I KOSTIĆ SPAŠAVAJU JUVENTUS: Spaleti veruje Srbima - naš dvojac startuje u derbiju de la Mole