SVE ČEŠĆI POZIVI NA RASPUŠTANJE EU: "Politiko" analizira - Šta bi se desilo ako bi Evropska unija nestala?

TRENUTNI politički napadi na Evropsku uniju mogu kratkoročno poslužiti unutrašnjim kulturnim i ideološkim borbama, ali bi dugoročno doveli do ozbiljnih bezbednosnih i političkih posledica.

U poslednje vreme, u delu američkog političkog spektra, posebno bliskom administraciji predsednika Donalda Trampa, sve su češći pozivi na slabljenje ili čak raspuštanje Evropske unije. EU se opisuje kao birokratski projekat koji navodno uništava nacionalni identitet i suverenitet evropskih država.

Međutim, kako upozorava analiza portala Politiko, takvi stavovi ignorišu istorijske i političke posledice koje bi nestanak Evropske unije imao za Evropu, ali i za same Sjedinjene Države.

Prema ovoj analizi, Evropa bez Evropske unije ne bi postala stabilan kontinent jakih i suverenih nacionalnih država, već bi se mogla pretvoriti u prostor za ponovno buđenje starih teritorijalnih sporova i nacionalnih sukoba.

Autor ističe da je evropska integracija ključni mehanizam koji danas sprečava jačanje teritorijalnog revizionizma i nacionalističkih projekata. U tekstu se navode primeri političkih aktera u Evropi koji otvoreno zastupaju istorijske ili etničke pretenzije prema susednim državama, ali takve ideje su, zahvaljujući evropskom okviru, do sada ostale politički ograničene. Bez EU, upozorava Politiko, takve ambicije bi mogle postati stvarna pretnja miru.

Analiza takođe ističe da bi slabljenje Evropske unije ojačalo spoljne aktere poput Rusije, koja već koristi "zamrznute konflikte" i političku nestabilnost da bi proširila svoj uticaj. Istovremeno, dovođenje u pitanje evropske bezbednosne arhitekture oslabilo bi i NATO, što bi imalo direktne posledice po američke interese.

Politiko podseća da američka podrška evropskim integracijama nakon Drugog svetskog rata nije bila izraz idealizma, već strateška odluka usmerena na sprečavanje novih ratova u Evropi. Ova politika, prema autoru, donela je decenije mira, ekonomskog rasta i stabilnog transatlantskog partnerstva, od čega su koristi imale i Sjedinjene Države.

Analiza upozorava da aktuelni politički napadi na Evropsku uniju mogu kratkoročno poslužiti unutrašnjim kulturnim i ideološkim borbama, ali bi dugoročno doveli do ozbiljnih bezbednosnih i političkih posledica. Raspad EU ne bi bio problem samo za Evropu, već bi se vrlo brzo pokazao i kao strateška greška za samu Ameriku.

