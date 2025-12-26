Svet

MOSKVA PONUDILA PREDLOG FRANCUSKOJ ZA OSLOBAĐANJE FRANCUSKOG ISTRAŽIVAČA Makron: "Pratimo situaciju sa budnom pažnjom"

P. Đurđević

26. 12. 2025. u 15:24

RUSIJA je danas saopštila da je Francuskoj uputila "predlog" u vezi sa slučajem francuskog istraživača Lorana Vinatija, koji je u Rusiji zatvoren od juna 2024. godine, a predsednik Francuske Emanuel Makron, kako navodi njegova administracija, "prati situaciju sa budnom pažnjom".

МОСКВА ПОНУДИЛА ПРЕДЛОГ ФРАНЦУСКОЈ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ФРАНЦУСКОГ ИСТРАЖИВАЧА Макрон: Пратимо ситуацију са будном пажњом

Foto: Profimedia

Makron, dodaje se, ostaje "u potpunosti angažovan na njegovom što bržem oslobađanju uz podršku nadležnih državnih službi", navodi televizija BFM.

Vinatije (49), stručnjak za postsovjetski prostor, zaposlen u švajcarskoj nevladinoj organizaciji, u oktobru 2024. osuđen je na tri godine zatvora jer se nije registrovao kao "strani agent".

U avgustu je takođe suočen sa optužbama za "špijunažu", koje bi mogle dodatno da otežaju njegov položaj.

Njegov advokat navodi da bi istražni postupak mogao biti produžen i da Vinatijeu može biti ponovo suđeno za špijunažu krajem februara 2026. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Prvo oglašavanje Jodžira da sa Dominikane nakon povrede

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima