MOSKVA PONUDILA PREDLOG FRANCUSKOJ ZA OSLOBAĐANJE FRANCUSKOG ISTRAŽIVAČA Makron: "Pratimo situaciju sa budnom pažnjom"

RUSIJA je danas saopštila da je Francuskoj uputila "predlog" u vezi sa slučajem francuskog istraživača Lorana Vinatija, koji je u Rusiji zatvoren od juna 2024. godine, a predsednik Francuske Emanuel Makron, kako navodi njegova administracija, "prati situaciju sa budnom pažnjom".

Foto: Profimedia

Makron, dodaje se, ostaje "u potpunosti angažovan na njegovom što bržem oslobađanju uz podršku nadležnih državnih službi", navodi televizija BFM.

Vinatije (49), stručnjak za postsovjetski prostor, zaposlen u švajcarskoj nevladinoj organizaciji, u oktobru 2024. osuđen je na tri godine zatvora jer se nije registrovao kao "strani agent".

U avgustu je takođe suočen sa optužbama za "špijunažu", koje bi mogle dodatno da otežaju njegov položaj.

Njegov advokat navodi da bi istražni postupak mogao biti produžen i da Vinatijeu može biti ponovo suđeno za špijunažu krajem februara 2026. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Prvo oglašavanje Jodžira da sa Dominikane nakon povrede