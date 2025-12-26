MOSKVA PONUDILA PREDLOG FRANCUSKOJ ZA OSLOBAĐANJE FRANCUSKOG ISTRAŽIVAČA Makron: "Pratimo situaciju sa budnom pažnjom"
RUSIJA je danas saopštila da je Francuskoj uputila "predlog" u vezi sa slučajem francuskog istraživača Lorana Vinatija, koji je u Rusiji zatvoren od juna 2024. godine, a predsednik Francuske Emanuel Makron, kako navodi njegova administracija, "prati situaciju sa budnom pažnjom".
Makron, dodaje se, ostaje "u potpunosti angažovan na njegovom što bržem oslobađanju uz podršku nadležnih državnih službi", navodi televizija BFM.
Vinatije (49), stručnjak za postsovjetski prostor, zaposlen u švajcarskoj nevladinoj organizaciji, u oktobru 2024. osuđen je na tri godine zatvora jer se nije registrovao kao "strani agent".
U avgustu je takođe suočen sa optužbama za "špijunažu", koje bi mogle dodatno da otežaju njegov položaj.
Njegov advokat navodi da bi istražni postupak mogao biti produžen i da Vinatijeu može biti ponovo suđeno za špijunažu krajem februara 2026. godine.
(Tanjug)
