PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić gost je jutarnjeg programa na televiziji Pink.

- Uvek su koristili "loše izborne uslove" kao svoj alibi da prekriju svoju nesposobnost za kontinuirani gubitak izbora. Iz ciklusa u ciklus uvek je kako kažu najveći problem bio birački spisak. Što je sramotno tvrditi, jer ako je neko uredio birački spisak, to je SNS, i to je počelo da se radi kada je Vučić postao predsednik Vlade Srbije - navodi Bnabićeva.

Navodi da se broj birača po lokalnim samouprava može pratiti i da se ažurira na 3 meseca, kao i da je predloženo da se formira Komisija koja će sve to pratiti, da njega gledaju svi zajedno.

- Oni sada neće glasati ni za taj zakon, jer onda oni gube taj alibi i moraće da kažu ljudima - "Problem je u nama, mi smo ti zbog kojih su katančene fabrije, koji su 2009. godine izbacili sudije preko noći jer nisu bili podobni"... - navodi Brnabićeva.

- Ako podrže to, moraće da snose odgovornost za svoje postupke, neće moći više da se vade na birački spisak - dodaje ona.

- To je važan zakon za dodatno poverenje građana u izborni proces - kaže ona i dodaje da opozicioni poslanici ne žele ni da učestvuju u raspravi o tome.

- Oni sada insistiraju na izborima, jer ne žele da primenimo ODIR preporuke, jer žele da po cenu bratoubičačkog građanskog rata, da nekako nateraju Vučića da raspiše izbore što pre, kako bi kada izgube ponovo rekli "došlo je do izborne krađe". Oni bi veče kada izađu izborni rezultati pozvali narod da izađe na ulice" - navodi ona.

- Za neverovati je da se u nekom mestu okupe blokaderi i vređaju Srbe sa Kosova i Metohije. Ali veličanstven doček ispred Skupštine, našeg naroda sa KiM, koji je pešačio kako bi pokazao podršku predsedniku za stabilnu Srbiju u kojoj je normalno da ljudi imaju različite politike, gledišta, ali da se ne mrze zbog toga, nego da razgovaraju. Sinoć je predsednik opet pozvao na dijalog i to u trenutku kada smo videli one teško razumljive scene bilo kom normalnom građaninu, one uvrede na račun Aleksandra Vučića, žurku, skakanje, oni su ushićeno vređali predsednika Vučića - navela je predsednica Skupštine Srbije.

