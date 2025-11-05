TUČA MEĐU BLOKADERIMA: Lažni veterani se sukobili sa lažnim nobelovcima (VIDEO)
SINOĆ ispred Skupštine Srbije došlo je do međusobne tuče blokadera.
Lažni veterani potukli su se sa lažnim nobelovcima.
Tako to ide kad dođu da lažno žale za žrtvama, a zapravo svi zajedno gledaju kako će seizreklamirati na tragediji.
Pogledajte kako je to izgledalo.
