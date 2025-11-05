Politika

TUČA MEĐU BLOKADERIMA: Lažni veterani se sukobili sa lažnim nobelovcima (VIDEO)

Новости онлине

05. 11. 2025. u 07:31

SINOĆ ispred Skupštine Srbije došlo je do međusobne tuče blokadera.

ТУЧА МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: Лажни ветерани се сукобили са лажним нобеловцима (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Lažni veterani potukli su se sa lažnim nobelovcima.

Tako to ide kad dođu da lažno žale za žrtvama, a zapravo svi zajedno gledaju kako će seizreklamirati na tragediji.

Pogledajte kako je to izgledalo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
Poznati

0 0

ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!

PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.

04. 11. 2025. u 12:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MIRA BANJAC OČI U OČI SA TITOM Rekao joj: Što to mene pitaš? Zovite me za bravarske radove!

MIRA BANjAC OČI U OČI SA TITOM Rekao joj: "Što to mene pitaš? Zovite me za bravarske radove!"