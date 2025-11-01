MINISTARKA STAMENKOVSKI NA POMENU ZA STRADALE U PADU NADSTREŠNICE: Godinu dana kasnije, bol ne jenjava
MINISTAR za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je pomenu za stradale u padu nadstrešnice.
- Danas smo se u Hramu Svetog Save molitveno prisetili svih koji su tragično stradali u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Nemoguće je proći kroz ovaj dan, a ne izgovoriti njihova imena - Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Goranka, Sanja, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja, Vukašin. Svako od njih ostavio je dubok trag, uspomenu i ljubav koja traje u onima koji ih pamte - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministra Milice Đurđević Stamenkovski.
Ona je istakla da godinu dana kasnije bol ne jenjava.
- Ali nas podseća da brinemo jedni o drugima, da čuvamo život i da nikada ne zaboravimo. Neka im je večna slava i mir u Carstvu nebeskom - zaključila je ona.
BONUS VIDEO - Veliki broj ljudi u Hramu Sv. Save na parastosu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu
