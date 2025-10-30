Politika

PLENUMAŠI SA POLJOPRIVREDNO FAKULTETA UDARILI NA SVE U OPOZICIJI: Posebno na Srđana Milivojevića i Savu Manojlovića

В. Н.

30. 10. 2025. u 08:50

NASTAVLjA se klanje među blokaderima.

ПЛЕНУМАШИ СА ПОЉОПРИВРЕДНО ФАКУЛТЕТА УДАРИЛИ НА СВЕ У ОПОЗИЦИЈИ: Посебно на Срђана Миливојевића и Саву Манојловића

Foto: Printscreen

Prvo su sinoć plenumaši sa Fakulteta primenjenih umetnosti, a zatim i sa Poljoprivrednog fakulteta, udarili na Demokratsku stranku, a posebno na Savu Manojlovića.

- Imajući u vidu sa je u sastavu Anketne komisije više pojedinaca koji su otvoreno politički ili aktivistički angažovani u različitim opozicionim stranka i organizacijama, kao što su Demokratska stranka, Kreni i promeni, Pokret slobodnih građana, Građanski demokratski front, Nova stranka i druge, studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi ne mogu smatrati ovu komisiju nepristrasnim i nestranačkim telom - navodi se u saopštenju.

 

Foto: Printscreen

- Istovremeno, izražavamo zabrinutost zbog pokušaja pojedinih političkih aktera i organizacija da se preko studentskog pokreta predstave kao njegovi saveznici ili predstavnici, čime se nanosi šteta autentičnosti i ugledu studentske borbe - dodaju oni. 

Blokaderi plenumaši i opozicija već danima vode rat do istrebljenja!

Foto: Printscreen

