PLENUMAŠI SA POLJOPRIVREDNO FAKULTETA UDARILI NA SVE U OPOZICIJI: Posebno na Srđana Milivojevića i Savu Manojlovića

NASTAVLjA se klanje među blokaderima.

Foto: Printscreen

Prvo su sinoć plenumaši sa Fakulteta primenjenih umetnosti, a zatim i sa Poljoprivrednog fakulteta, udarili na Demokratsku stranku, a posebno na Savu Manojlovića.

- Imajući u vidu sa je u sastavu Anketne komisije više pojedinaca koji su otvoreno politički ili aktivistički angažovani u različitim opozicionim stranka i organizacijama, kao što su Demokratska stranka, Kreni i promeni, Pokret slobodnih građana, Građanski demokratski front, Nova stranka i druge, studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi ne mogu smatrati ovu komisiju nepristrasnim i nestranačkim telom - navodi se u saopštenju.

Foto: Printscreen - Istovremeno, izražavamo zabrinutost zbog pokušaja pojedinih političkih aktera i organizacija da se preko studentskog pokreta predstave kao njegovi saveznici ili predstavnici, čime se nanosi šteta autentičnosti i ugledu studentske borbe - dodaju oni. Blokaderi plenumaši i opozicija već danima vode rat do istrebljenja! Foto: Printscreen