ZA ŠTA SE TO NUNS SPREMA? Novinare opremaju pancirima i šlemovima
NEZAVISNO udruženje novinara Srbije (NUNS) je saopštio da besplatno iznajmljuje pancire i šlemove za svoje novinare na terenu. Postavlja se pitanje - za šta se to NUNS sprema?
NUNS je saopštio da je za svoje članove nabavio šlemove, kao i zaštitne pancir prsluke. Takođe navode da su "rizici po bezbednost novinarki i novinara visoki".
- Kako je oprema vrlo skupa i ima je ograničeno, radi najpravednije raspodele odlučili smo da uvedemo model besplatnog iznajmljivanja kada su u pitanju pancir prsluci i šlemovi - ističu iz NUNS-a.
Na sajtu ovog udruženja navedeno je i kako da se podnesu zahtevi za pomenutu opremu.
Istaknuti su i praktični vodiči za izveštavanje sa protesta, kao i saveti za bezbedan rad na teren.
Pitanje koje se nameće posle svega ovoga, jeste za šta se u NUNS-u spremaju, kada ovako opremaju svoje članove?
