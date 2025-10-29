ZA ŠTA SE TO NUNS SPREMA? Novinare opremaju pancirima i šlemovima

NEZAVISNO udruženje novinara Srbije (NUNS) je saopštio da besplatno iznajmljuje pancire i šlemove za svoje novinare na terenu. Postavlja se pitanje - za šta se to NUNS sprema?

Foto: Printskrin

NUNS je saopštio da je za svoje članove nabavio šlemove, kao i zaštitne pancir prsluke. Takođe navode da su "rizici po bezbednost novinarki i novinara visoki".

- Kako je oprema vrlo skupa i ima je ograničeno, radi najpravednije raspodele odlučili smo da uvedemo model besplatnog iznajmljivanja kada su u pitanju pancir prsluci i šlemovi - ističu iz NUNS-a.

Na sajtu ovog udruženja navedeno je i kako da se podnesu zahtevi za pomenutu opremu.

Istaknuti su i praktični vodiči za izveštavanje sa protesta, kao i saveti za bezbedan rad na teren.

Pitanje koje se nameće posle svega ovoga, jeste za šta se u NUNS-u spremaju, kada ovako opremaju svoje članove?

