UZ SRPSKE TROBOJKE, VERU I ODLUČNOST: Grupa od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula jutros peške ka Novom Sadu da podrži predsednika Vučića
GRUPA od 60 Srba sa Kosova i Metohije krenula je jutros peške ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokda i zaustavljanja Srbije! Prema našoj proceni, njima će biti potrebno više od deset dana da stignu do Novog Sada.
Oni su na put dug oko 315 kilometara jutros rano krenuli iz Rudnice, a u grupi su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije - Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš i sa severa Kosova i Metohije, odnosno Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, kao i iz Štrpca.
Uz srpske trobojke, veru i odlučnost da istraju u ovom herojskom podvigu i pređu najveći broj kilometara do sada, oni poručuju da im je motiv da budu uz svoju državu i svojim primerom pokažu kako ne žele zaustavljanje Srbije jer je samo jaka i napredna Srbija spremna da sačuva svoj narod u južnoj pokrajini.
Oni poručuju da su čuli poziv predsednika Srbije da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije i da im je to bio motiv da krenu.
- Danas smo nas 60 krenuli sa Kosova i Metohije da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića i damo punu podršku našoj državi. Mi znamo najbolje kako se voli i poštuje Srbija i da pokažemo svima da ćemo da istrajemo ovaj put uz Božju pomoć i da pokažemo blokaderima da smo uz pravilnu i jaku Srbiju - naveo je Danilo Gudžić iz Dobrotina.
Ovo je već četvrti put da Srbi sa Kosova i Metohije peške idu na skup podrške svojoj državi i predsedniku Vučiću, to su činili i 2019, 2023 godine, kao i aprila 2025. a sada su ponovo krenuli u novi podvig.
Među njima su iskusni “pešaci” koji već imaju stotine pređenih kilometara u nogama, ali i mnogo novih članova spremnih da istraju na ovom izazovnom putu sa svojim braćom sa KiM.
