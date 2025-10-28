VUČIĆ O PORUCI IZ AMERIKE I NIS-U: E baš vam hvala, dragi partneri, poruku smo razumeli odavno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju da se u potpunosti eliminiše rusko većinsko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
Istakao je da razume poruku Vašingtona, ali da Srbija mora da vodi politiku zasnovanu na realnosti, a ne na pritiscima.
Na vesti da Amerika nije spremna na sukob sa Rusijom i da zapravo zahteva, odnosno očekuje od srpske vlade da u potpunosti eliminiše većinsko vlasništvo Rusije u našoj nacionalnoj kompaniji da nije oduševljen takvim stavom.
- Zamislite mene da izađem i kažem, tražimo od američke vlade da uradi to, to i to. Baš vam hvala, dragi partneri, na svemu tome. Poruku smo razumeli odavno. Pošto živim u svetu realnosti, a ne u svetu svojih želja, mogu da kažem da sam tu poruku shvatio još mnogo ranije.
- Ako se sećate, nisam vas obmanjivao i nisam vas lagao ni pre mesec dana kada sam najavio sankcije i rekao da će se to dogoditi. Rekao sam i da će Amerikanci biti nepopustljivi. Oni su hteli da mi učine uslugu i daju još mesec dana da ja kažem kako ćemo sa sigurnošću da nacionalizujemo rusko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije.
- Ja sam rekao da to ne mogu da garantujem. Nisam komunista, nisam fašista, nikada nikome nisam oduzimao imovinu. Mrzeo sam taj period iz naše istorije od 1945. do 1948. i 1949. godine, da Bog da se nikada ne ponovio. Ali Srbija mora da živi, Srbija mora da diše.
- Imam obavezu prema građanima Srbije, kao predsednik Republike, kao neko ko ima ubedljivo najveći legitimitet u zemlji, i danas, ne samo po rezultatima izbora, već i po svim istraživanjima. Moja je obaveza da zaštitim Srbiju i njene građane, da obezbedim dovoljno nafte i naftnih derivata.
- Već imamo različite probleme, ali ih rešavamo. Ne želim da time zamaram javnost. Na dnevnom nivou imamo štabove i tražimo rešenja. Možda ćemo za koji dan uspeti da produžimo rad rafinerija do 17, 18, možda i 12. novembra ali to nam problem neće rešiti u potpunosti.
- Moramo da dočekamo zimu spremniji. Kada kažem nafta, mislim i na mazut, jer u pojedinim termoelektranama koje koriste ugalj, mazut se koristi da pojača kalorijsku vrednost uglja. Mazut se koristi i u mnogim toplanama. Negde gas ne može da se zameni mazutom, negde može. Zato gledamo da obezbedimo dovoljne količine mazuta svuda, za svaki slučaj.
Preporučujemo
VUČIĆ IZ UZBEKISTANA: Potpisali smo veliki broj bilateralnih sporazuma (FOTO)
28. 10. 2025. u 16:10
MAĐARSKA FORMIRA NOVI SAVEZ UNUTAR EU: Udružuje se sa ove dve zemlje, a sve zbog pomoći Ukrajini
MAĐARSKA želi da se udruži sa Češkom i Slovačkom u formiranju saveza rezervisanog prema pomoći Ukrajini u okviru Evropske unije, izjavio je glavni politički savetnik premijera Viktora Orbana, Balaš Orban, dodajući da se mađarska savezništva protežu i na Evropski parlament.
28. 10. 2025. u 17:33
KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
27. 10. 2025. u 21:17
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)