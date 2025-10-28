BOMBASTIČNO - POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU IZBORI U ALBANIJI! Kad si poslušan sve može! (VIDEO)

OVAKO izgledaju izbori u Albaniji! Kad si poslušan - sve je dozvoljeno!

Foto: Printscreen

Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.

Toliko o vladavini prava, meritokratiji i standardima.

Pogledajte priloženi snimak: