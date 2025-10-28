Politika

BOMBASTIČNO - POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU IZBORI U ALBANIJI! Kad si poslušan sve može! (VIDEO)

В.Н.

28. 10. 2025. u 10:13

OVAKO izgledaju izbori u Albaniji! Kad si poslušan - sve je dozvoljeno!

БОМБАСТИЧНО - ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ИЗГЛЕДАЈУ ИЗБОРИ У АЛБАНИЈИ! Кад си послушан све може! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.

Toliko o vladavini prava, meritokratiji i standardima.

Pogledajte priloženi snimak:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)

STUDENTI POKUŠALI DA OTMU FUDBALERA! Otmica ih skupo koštala, policija ih sve pohapsila! (VIDEO)