BOMBASTIČNO - POGLEDAJTE KAKO IZGLEDAJU IZBORI U ALBANIJI! Kad si poslušan sve može! (VIDEO)
OVAKO izgledaju izbori u Albaniji! Kad si poslušan - sve je dozvoljeno!
Dozvoljeno je i da kradeš na izborima i da sam ubacuješ listiće i uz sve to da najbrže napreduješ ka članstvu u EU. I ćutaće i EU i ODIHR.
Toliko o vladavini prava, meritokratiji i standardima.
Pogledajte priloženi snimak:
Preporučujemo
NASTAVLjA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA: "Savo Manojlović je parazit koji krade" (FOTO)
28. 10. 2025. u 08:34
RUSI DONELI ODLUKU: Naftna kompanija prodaje svoju imovinu u inostranstvu zbog sankcija SAD-a
RUSKA naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da, zbog uvođenja restriktivnih mera nekih država protiv te firme i njenih podružnica, namerava da proda svoju imovinu u inostranstvu.
27. 10. 2025. u 21:49
KAKO SE URUŠIO UKRAJINSKI FRONT? Stiglo upozorenje: Rusi će na proleće krenuti u novu ofanzivu
POSLE dva i po meseca žestokih borbi, crvena oznaka na vojnoj karti u Donjeckoj oblasti, poznata kao „zečije uši“, konačno je nestala.
27. 10. 2025. u 21:17
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)