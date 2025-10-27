KURTI SE SPREMA ZA RAT JER MU IZMIČE VLAST? Lider Samoopredeljenja bez većine za novu vladu, zato se naoružava

DOK se Aljbin Kurti svim sredstvima bori za opstanak na vlasti, koja mu sve više izmiče iz ruku, jer njegov predlog za sastav nove vlade juče nije dobio podršku većine poslanika, on uporedo sprovodi opasnu strategiju naoružavanja Prištine, kako bi ostvario svoju glavnu ideološku misiju - da zaokruži lažnu državu u kojoj Srba neće biti i načini korak ka stvaranju "velike Albanije".

Foto: Tanjug

U ovom planu zdušno mu pomažu zapadni saveznici "nezavisnog Kosova", ali i Ankara, koja je poslednjih meseci izbila na prvo mesto liste zemalja koje ne samo da isporučuju oružje Prištini, nego se spremaju da na teritoriji KiM instaliraju fabriku municije. Posle nedavne isporuke oko hiljadu dronova kamikaza "skajdager", zbog čega je Beograd oštro reagovao i zatražio reakciju međunarodne zajednice i UN, turska državna kompanija za proizvodnju odbrambene opreme MKE potpisala je sporazum o izgradnji fabrike sa godišnjim kapacitetom proizvodnje od 20 miliona metaka i planom da bude završena sledeće godine. Iako nije precizirano gde će se fabrika nalaziti, kako je navedeno, turska kompanija preuzima na sebe izgradnju hala, obezbeđivanje mašina za proizvodnju čaura i metaka, linije za punjenje i montažu, kao i laboratorije i opremu za testiranje.

Naoružavanjem Prištine, Turska nastavlja sa kršenjem Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, na osnovu koje je Kfor jedina oružana sila na KiM. Mimo ove Rezolucije, a naočigled čitave međunarodne zajednice, Priština je formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS), a 2018. usvojila zakon o njihovoj transformaciji u "vojsku Kosova". Beograd i Srbi sa KiM upozoravaju da su ovi planovi usmereni ne samo protiv naših sunarodnika u južnoj pokrajini, koji godina preživljavaju torturu i krše im se osnovna ljudska prava, već ugrožavaju bezbednost čitavog regiona, jer se, ukazuju, Kurti očigledno priprema za rat.

Petković: Velikoalbanska matrica DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je juče da je Kurti ponovo izneo katalog uvreda na račun Beograda i antisrpsku tiradu, u svom navodnom ekspozeu, čime je još jednom potvrdio da nema kapacitet da bude išta više, nego neostvareni ratni huškač i da je njegov jedini politički program teror nad Srbima i progon svega srpskog. Petković je istakao i da su i taj tzv. ekspoze, kao i sam Kurti poraženi, što samo potvrđuje da je njegova tiranija doživela krah. - Kurti nikada nije izašao iz kože pakosnog malog srbomrsca, ne može imati ni političku viziju niti kapacitet da proizvede bilo šta pozitivno za svoj narod i birače. Kurti smatra da ne treba da rešava nagomilane probleme na KiM, jer za njih uvek neosnovano pokušava da optuži Srbiju i Srbe, i njegova antisrpska politika odraz je nemoći da svojim biračima ponudi bilo šta drugo. Besmisleni pogrdni epiteti kojima Kurti opisuje Srbiju i njenu politiku su jadan alibi za neprestano ispoljavanje agresije prema Srbima i pokušaj da se kamuflira činjenica da je jedina pretnja miru i stabilnosti regiona upravo Priština i suluda velikoalbanska politička matrica.

Te opasne planove mogao bi dodatno da ubrza posle jučerašnjeg debakla, gde njegov predlog ministara i plana rada tzv. nove vlade nije izglasan u Skupštini. Na to ukazuje i deo njegovog ekspozea, u kojem je najavio razvoj borbenih dronova "mejd in Kosovo" i obećao nova priznavanja nezavisnosti. Naveo je i da Priština ima ugovor o nabavci protivraketnog sistema, dronove "bajraktar" i druge, i da je postiglo sporazum o odbrani sa Albanijom i Hrvatskom.

Nakon što nije izglasan Kurtijev predlog, sada je na predsedici privremenih institucija Vjosi Osmani da uz konsultacije sa strankama odredi novog mandatara koji može da obezbedi većinu, a koji će imati 15 dana da to pokuša da učini. Ukoliko ni taj pokušaj ne uspe, Kosovo će na nove parlamentarne izbore, koji moraju biti održani u roku od 40 dana od dana raspisivanja.

Diskusija u sali juče je bila veoma kratka, budući da su lideri tri najveće opozicione partije bili saglasni da ne žele nikakvu raspravu, već glasanje, uvereni da Kurti nema dovoljnu podršku poslanika, što se i ispostavilo kao tačno. Od 113 prisutnih tribuna, za izbor vlade koju je predložio tzv. premijer u tehničkom mandatu i lider Samoopredeljenja, glasalo je 56 poslanika od potrebnih 61. Protiv su su bila 52 poslanika, a četiri uzdržana. Kurti je na početku sednice, iznoseći ekspoze, izjavio da nije uspeo da obezbedi koaliciju za formiranje vlade jer nijedna od parlamentarnih stranaka nije prihvatila saradnju sa njegovim Samoopredeljenjem.

Predsednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ljumir Abdidžiku naveo je da je juče pala zavesa na Kurtijevu prevaru, jer je osam meseci blokirao izbor vlade, tvrdeći da ima dovoljan broj glasova poslanika. Ramuš Haradinaj iz Alijanse za budućnost Kosova rekao je da Kurti nije predstavio program vlade, dok je šef Demokratske partije Kosova (DPK) Memlji Krasnići poručio da je sada jasno da su novi izbori jedini izlazak iz krize. Na izborima 9. februara Kurtijeva stranka osvojila je 48 mandata, DPK 24, DSK 20, a Alijansa i inicijativa Nisma osam mandata.

Nudio kule i gradove U POKUŠAJU da dobije podršku da i po treći put formira vladu u Prištini, Kurti je poslanicima i građanima ponudio "kule i gradove", ali sa manje-više istim kadrovima, koji su tokom njegovih prethodnih mandata, lažnu državu doveli na rub ekonomskog opstanka, uz rast kriminala. Tako je Kurti ponudio minimalnu penziju od 150 evra, a najnižu zaradu od 500 evra i povećanje dečjeg dodatka za 50 odsto. Obećao je i izmene zakona koje bi omogućile ukidanje ograničenja za zapošljavanje u privatnom sektoru za bivše pripadnike terorističke OVK. Kurti je za svog prvog zamenika i ministra spoljnih poslova predložio bivšeg predsednika parlamenta Glauka Konjufcu, za odbranu Ejupa Maćedoncija, za unutrašnje poslove Dželjalja Svečlju, a za ministra za zajednice i povratak Nenada Rašića. Šefica diplomatije u odlazećoj vladi Donika Gervala predložena je za ministarku pravde.

Igor Simić iz Srpske liste istakao je da su dve prethodne vlade na čijem je čelu bio Kurti donele stotine odluka protiv interesa srpskog naroda i nijednu dobru po albanski. Istakao je da SL ne želi diskusiju i da neće i ne može podržati vladu koju predlaže Kurti.

Sednica parlamenta na kojoj je glasano o izboru nove vlade zakazana je iako tzv. Ustavni sud u Prištini još nije doneo odluku po žalbi Srpske liste zbog izbora Nenada Rašića, predsednika stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, za potpredsednika skupštine iz redova srpske zajednice. Rašić je izabran za ovu funkciju, iako je njegova stranka na parlamentarnim izborima u februaru osvojila samo jedan mandat od 10 zagarantovanih Srbima, i to uz pomoć Kurtijevog izbornog inženjeringa, dok je Srpskoj listi pripalo devet poslaničkih mesta. Zbog toga je Srpska lista 16. oktobra podnela žalbu tzv. Ustavnom sudu i zatražila uvođenje privremene mere.