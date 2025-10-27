SRPSKA NAPREDNA STRANKA OBELEŽAVA STRANAČKU SLAVU SVETU PETKU: Domaćin Siniša Mali, a među gostima i predsednik Vučić (FOTO/VIDEO)

SRPSKA napredna stranka obeležila je stranačku slavu, Svetu Petku. Ministar finansija Siniša Mali bio je domaćin slave, a među gostima bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Stigao i predsednik Vučić

Među gostima na proslavi bio je i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Velikim aplauzom članovi i funkcioneri stranke pozdravili su predsednika. Novosti

Obraćanje domaćina slave

- Meni je mnogo drago što smo se ovde okupili u prostorijama SNS da obeležimo našu slavu Sv. Petku koja je zaštitnica našeg doma, ali zaštitnica žena, dece, starih. U proteklih godinu dana, kada pogledate unazad, nije bilo ni mallo jednostavno ni za koga od nas. Od velike zloupotrebe jedne tragedije koja se desila pre godinu dana u Novom Sadu, od pokušaja obojene revolucije, od nasilja koju ste imali priliku da vidite na ulicama naše Srbije, od blokada, od toga da se Srbija vrati u prošlost. Da se Srbija uništi, njen ekonomski napredak. Da se zaustavi. Od toga da ste videli spaljivanje naših prostorija. Veliki pritisak i nasilje prema našim članovima, sve ste to imali prijatelji da vidite u nepunih godinu dana koje su za nama. Ali moja poruka za sve vas danas ovde. Danas kad obeležavamo slavu. Svi koji su pokušali da zaustave rast i razvoj Srbije, da vrate Srbiju u prošlost, nisu u tome uspeli. Srbija je sačuvala mir i stabilnost, mi i dalje nastavljamo da se ekonomski razvijamo, podižemo penzije, plate, minimalnu zaradu. Gradimo autoputeve, bolnice, vrtiće. Sa radošću očekujemo i EKSPO 2027 kada će Srbija biti centar sveta.

- A znate kako smo to uspeli da uradimo? Ne samo zbog toga što je SNS najveća i najjača politička organizacija u našoj zemlji. Ne samo zbog toga, nego zato što smo jedna velika porodica. Porodica koja ima svoje mane, i svoje vrline, i svojih dobrih, i svojih loših dana, ali porodica koja se u poslednjih godinu dana pokazala da može da bude složna, jedinstvena, da nas okuplja jedne ideje. Ideja snaže, napredne Srbije i da sledimo viziju predsednika Republike Aleksandra Vučića o jakoj, nezavisnoj, samostalnoj Srbiji. I mi te ideje, poštovani građani Srbije, dragi prijatelji , mi od te ideje nećemo odustati. I želim da se zahvalim svim članovima SNS, svim našim simpatizerima, građanima Srbije koji podržavaju ovakvu politiku, koji svaki dan doprinose rastu i napretku naše zemlje. Da generacijama koje dolaze ostavimo bolje sustra. Želim lično da se zahvalim, i u ime članova SNS, i svih građana Srbije, i predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na ljubavi koju pokazuje prema svojoj zemlji. Na viziji, na snazi koju svaki dan ulaže da Srbija ne stane, da Srbija nastavlja da se razvija, da sačuvamo mir i stabilnost za buduće generacije. Da sčauvamo nezavisnost, našu samostalnost. Dragi prijatelji, u danu kada se molimo, kada delimo ovaj slavski kolač, ja vam želim mir, zdravlje, porodičnu sreću, puno uspeha u vašim karijerama, vašem poslu. Neka nas Sv. Petka čuva, neka nas vodi, a neka nas zajednički cilj koji se zove napredna i snažna Srbija, okuplja i spaja svaki dan. Hvala vam puno još jednom. Srećna slava! Živela SNS! Živela Srbija.

Počelo obeležavanje slave

Svečanosti prisustvuje lider SNS-a Miloš Vučević, premijer Srbije Đuro Macut, predsednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, ministar za javna ulaganja Darko Glišić..

Foto: N.Skenderija

