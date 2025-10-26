Politika

PRLJAVA KAMPANJA BLOKADERSKE LISTE: "Pumpala" glumica Anita Mančić, ali uzalud - Totalno su pukli na izborima (FOTO)

В. Н.

26. 10. 2025. u 20:11

PREDSEDNIK Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je večeras da je ta stranka odnela veliku pobedu na izborima za članove saveta mesnih zajednica u Ubu, gde je u 29 mesnih zajednica osvojila svih 153 mandata.

ПРЉАВА КАМПАЊА БЛОКАДЕРСКЕ ЛИСТЕ: Пумпала глумица Анита Манчић, али узалуд - Тотално су пукли на изборима (ФОТО)

FOTO: Novosti

Glišić je istakao da je kampanja koju su blokaderi vodili bila prljava i odvratna i da su se svakim danom se ređali pristisci

Glišić je rekao da je blokaderska lista u toku kampanje delila letke na kojima je bilo napisano nešto što bi, valjda, trebalo da bude neki njihov program, a na kraju je, kako je naveo, to pamflet pun mržnje.

-  A mi smo izašli sa programom, sa jasnom idejom i ljudi su tu ideju, program, a i rezultate koje smo do sada činili i nagradili. Jedna briljantna pobeda, 153 prema nula, idemo dalje, dobra uvertira za Mionicu, Negotin i Sečanj - istakao je Glišić za Tanjug.

FOTO: Novosti

Glumica Anita Mančić učestvovala je u kampanji na izborima u Ubu.

Ona je 7 dana pre izbora delila letke zajedno sa kandidatima,držala štand u ime blokaderske liste.

FOTO: Novosti

