PRLJAVA KAMPANJA BLOKADERSKE LISTE: "Pumpala" glumica Anita Mančić, ali uzalud - Totalno su pukli na izborima (FOTO)
PREDSEDNIK Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je večeras da je ta stranka odnela veliku pobedu na izborima za članove saveta mesnih zajednica u Ubu, gde je u 29 mesnih zajednica osvojila svih 153 mandata.
Glišić je istakao da je kampanja koju su blokaderi vodili bila prljava i odvratna i da su se svakim danom se ređali pristisci
Glišić je rekao da je blokaderska lista u toku kampanje delila letke na kojima je bilo napisano nešto što bi, valjda, trebalo da bude neki njihov program, a na kraju je, kako je naveo, to pamflet pun mržnje.
- A mi smo izašli sa programom, sa jasnom idejom i ljudi su tu ideju, program, a i rezultate koje smo do sada činili i nagradili. Jedna briljantna pobeda, 153 prema nula, idemo dalje, dobra uvertira za Mionicu, Negotin i Sečanj - istakao je Glišić za Tanjug.
Glumica Anita Mančić učestvovala je u kampanji na izborima u Ubu.
Ona je 7 dana pre izbora delila letke zajedno sa kandidatima,držala štand u ime blokaderske liste.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
