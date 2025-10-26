PRLJAVA KAMPANJA BLOKADERSKE LISTE: "Pumpala" glumica Anita Mančić, ali uzalud - Totalno su pukli na izborima (FOTO)

PREDSEDNIK Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je večeras da je ta stranka odnela veliku pobedu na izborima za članove saveta mesnih zajednica u Ubu, gde je u 29 mesnih zajednica osvojila svih 153 mandata.

FOTO: Novosti

Glišić je istakao da je kampanja koju su blokaderi vodili bila prljava i odvratna i da su se svakim danom se ređali pristisci

Glišić je rekao da je blokaderska lista u toku kampanje delila letke na kojima je bilo napisano nešto što bi, valjda, trebalo da bude neki njihov program, a na kraju je, kako je naveo, to pamflet pun mržnje.

- A mi smo izašli sa programom, sa jasnom idejom i ljudi su tu ideju, program, a i rezultate koje smo do sada činili i nagradili. Jedna briljantna pobeda, 153 prema nula, idemo dalje, dobra uvertira za Mionicu, Negotin i Sečanj - istakao je Glišić za Tanjug.

FOTO: Novosti

Glumica Anita Mančić učestvovala je u kampanji na izborima u Ubu.

Ona je 7 dana pre izbora delila letke zajedno sa kandidatima,držala štand u ime blokaderske liste.

FOTO: Novosti