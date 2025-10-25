VELIKA POBEDA SRPSKE LISTE: CIK u Prištini objavila konačne rezultate lokalnih izbora u 35 opština
CENTRALNA izborna komisija (CIK) u Prištini objavila je danas konačne rezultate lokalnih izbora za gradonačelnike u 35 opština.
Rezultati izbora održanih 12. oktobra nisu objavljeni za Prištinu, Junik i Mamušu, jer se još razmatraju uložene žalbe.
Srpska lista je na izborima za gradonačelnike pobedila u devet od 10 opština sa srpskom većinom - Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku, severnom delu Kosovske Mitrovice, Gračanici, Štrpcu, Ranilugu, Novom Brdu i Partešu, dok će u Klokotu njen kandidat ići u drugi krug izbora 9. novembra.
Kada je reč o albanskim strankama, kandidati Samoopredeljenja pobedili su u Podujevu, Štimlju i Kosovskoj Kamenici, a kandidati Demokratskog saveza Kosova u Lipljanu i Istoku.
U Srbici, Đeneral Jankoviću i Uroševcu pobedili su kandidati Demokratske partije Kosova, a u Dečanima i Klini kandidati Alijanse za budućnost Kosova.
Kandidat stranke Nisma pobedio je u Mališevu.
Drugi krug lokalnih izbora biće održan 9. novembra u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovu Polju, Južnoj Mitrovici, Obiliću, Orahovcu, Peći, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Vitini, Vučitrnu, Juniku, Mamuši i Klokotu.
(Tanjug)
