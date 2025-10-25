VELIKA POBEDA SRPSKE LISTE: CIK u Prištini objavila konačne rezultate lokalnih izbora u 35 opština

CENTRALNA izborna komisija (CIK) u Prištini objavila je danas konačne rezultate lokalnih izbora za gradonačelnike u 35 opština.

Rezultati izbora održanih 12. oktobra nisu objavljeni za Prištinu, Junik i Mamušu, jer se još razmatraju uložene žalbe.

Srpska lista je na izborima za gradonačelnike pobedila u devet od 10 opština sa srpskom većinom - Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku, severnom delu Kosovske Mitrovice, Gračanici, Štrpcu, Ranilugu, Novom Brdu i Partešu, dok će u Klokotu njen kandidat ići u drugi krug izbora 9. novembra.

Kada je reč o albanskim strankama, kandidati Samoopredeljenja pobedili su u Podujevu, Štimlju i Kosovskoj Kamenici, a kandidati Demokratskog saveza Kosova u Lipljanu i Istoku.

U Srbici, Đeneral Jankoviću i Uroševcu pobedili su kandidati Demokratske partije Kosova, a u Dečanima i Klini kandidati Alijanse za budućnost Kosova.

Kandidat stranke Nisma pobedio je u Mališevu.

Drugi krug lokalnih izbora biće održan 9. novembra u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovu Polju, Južnoj Mitrovici, Obiliću, Orahovcu, Peći, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Vitini, Vučitrnu, Juniku, Mamuši i Klokotu.



