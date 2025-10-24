N1 POZVAO ŠABIĆA DA LAŽE O ZVUČNOM TOPU: Evo koliko je relevantan sagovornik - činjenice sve govore (VIDEO)
N1 POZVAO je Rodoljuba Šabića da laže o upotrebi zvučnog topa 15. marta.
Koliko je Šabić relevantan sagovornik koji voli činjenice i istinu govori podatak da je 2019. slagao da ga je neko napao, pa zatim da ga je neko sapleo, a onda su kamere utvrdile da se zapravo sam sapleo.
