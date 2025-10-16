ŠOLAKOVA ŽALBA ODBIJENA U HOLANDIJI Junajted grupa: Pokušao da inscenira "krizu" koju je sam stvorio

BC Partners je pobedio u sporu sa bivšim šefom Junajted grupe, pošto je holandski sud odbio Solakovu žalbu, uprkos očajničkim naporima njegovog pravnog tima, piše Euro2day.

Nakon ovog razvoja događaja, Junajted grupa je izdala sledeće saopštenje:

"Pozdravljamo odluku Privredne komore da odbaci ovu peticiju. Time je potvrđeno ono što je od samog početka bilo očigledno: ovo nikada nije bio stvarni spor oko upravljanja, već još jedan u nizu pokušaja gospodina Šolaka da skrene pažnju zarad sopstvenih interesa. Pošto je izgubio svoj uticaj i prihode, gospodin Šolak je pokušao da inscenira 'krizu' koju je sam stvorio. Sud je to jasno prepoznao.

Od samog početka ukazivali smo da je ovo bilo pogrešno usmereno. Ovakvi postupci samo su uzalud potrošili mnogo vremena i truda.

United Group danas uspešno funkcioniše pod novim rukovodstvom, sa jasno definisanim strukturama upravljanja, prelaznim Izvršnim komitetom, jasnim linijama izveštavanja i nadzorom koji su nedostajali za vreme gospodina Šolaka. Grupa ostaje usredsređena na uspešno vođenje poslovanja i stvaranje vrednosti za sve zainteresovane strane – oslobođena smetnji koje proizlaze iz lične kampanje jednog akcionara."