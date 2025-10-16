Politika

ŠOLAKOVA ŽALBA ODBIJENA U HOLANDIJI Junajted grupa: Pokušao da inscenira "krizu" koju je sam stvorio

В.Н.

16. 10. 2025. u 20:26

BC Partners je pobedio u sporu sa bivšim šefom Junajted grupe, pošto je holandski sud odbio Solakovu žalbu, uprkos očajničkim naporima njegovog pravnog tima, piše Euro2day.

ШОЛАКОВА ЖАЛБА ОДБИЈЕНА У ХОЛАНДИЈИ Јунајтед група: Покушао да инсценира кризу коју је сам створио

Foto: Profimedia

Nakon ovog razvoja događaja, Junajted grupa je izdala sledeće saopštenje: 

"Pozdravljamo odluku Privredne komore da odbaci ovu peticiju. Time je potvrđeno ono što je od samog početka bilo očigledno: ovo nikada nije bio stvarni spor oko upravljanja, već još jedan u nizu pokušaja gospodina Šolaka da skrene pažnju zarad sopstvenih interesa. Pošto je izgubio svoj uticaj i prihode, gospodin Šolak je pokušao da inscenira 'krizu' koju je sam stvorio. Sud je to jasno prepoznao.

Od samog početka ukazivali smo da je ovo bilo pogrešno usmereno. Ovakvi postupci samo su uzalud potrošili mnogo vremena i truda.

United Group danas uspešno funkcioniše pod novim rukovodstvom, sa jasno definisanim strukturama upravljanja, prelaznim Izvršnim komitetom, jasnim linijama izveštavanja i nadzorom koji su nedostajali za vreme gospodina Šolaka. Grupa ostaje usredsređena na uspešno vođenje poslovanja i stvaranje vrednosti za sve zainteresovane strane – oslobođena smetnji koje proizlaze iz lične kampanje jednog akcionara."

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu