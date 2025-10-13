Politika

MINISTAR ĐURIĆ NAKON PUŠTANJA OHELA: Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra

13. 10. 2025. u 09:14

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na puštanje srpskog državljanina Alona Ohela iz zatočeništva.

МИНИСТАР ЂУРИЋ НАКОН ПУШТАЊА ОХЕЛА: Радост, узбуђење и чиста срећа овог невероватног јутра

Foto Tanjug/JADRANKA ILIĆ

Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra! Alon Ohel i njegova porodica su ponovo zajedno nakon dve godine i pet dana u zatočeništvu.Hvala svima na podršci, veri i istrajnosti Veliko hvala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpsko jVladi, vladama Izraela i Nemačke i svima ostalima na njihovoj konkretnoj podršci od prvog trenutka... Zaslužena herojska dobrodošlica za Donalda Trampa u Tel Avivu - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

