MINISTAR ĐURIĆ NAKON PUŠTANJA OHELA: Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na puštanje srpskog državljanina Alona Ohela iz zatočeništva.

Foto Tanjug/JADRANKA ILIĆ

Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra! Alon Ohel i njegova porodica su ponovo zajedno nakon dve godine i pet dana u zatočeništvu.Hvala svima na podršci, veri i istrajnosti Veliko hvala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpsko jVladi, vladama Izraela i Nemačke i svima ostalima na njihovoj konkretnoj podršci od prvog trenutka... Zaslužena herojska dobrodošlica za Donalda Trampa u Tel Avivu - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.

Joy, excitement and pure happiness on this incredible morning!



Alon Ohel and his family are reunited after two years and five days in captivity.



Thank you to everyone for your support, faith and perseverance!



A huge thank you to @predsednikrs Aleksandar Vučić and @SerbianGov,… — Marko Đurić (@markodjuric) October 13, 2025