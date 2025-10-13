MINISTAR ĐURIĆ NAKON PUŠTANJA OHELA: Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra
MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na puštanje srpskog državljanina Alona Ohela iz zatočeništva.
Radost, uzbuđenje i čista sreća ovog neverovatnog jutra! Alon Ohel i njegova porodica su ponovo zajedno nakon dve godine i pet dana u zatočeništvu.Hvala svima na podršci, veri i istrajnosti Veliko hvala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpsko jVladi, vladama Izraela i Nemačke i svima ostalima na njihovoj konkretnoj podršci od prvog trenutka... Zaslužena herojska dobrodošlica za Donalda Trampa u Tel Avivu - napisao je Đurić na društvenoj mreži Iks.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
