MIĆIN DEMANTOVAO OBRUŠAVANJE TUNELA NA MIŠELUKU Pozvao građane da ne šire paniku: Nadležni da utvrde odgovornost lica

13. 10. 2025. u 08:42

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin demantovao je danas da je došlo do obrušavanja u tunelu na Mostu slobode.

МИЋИН ДЕМАНТОВАО ОБРУШАВАЊЕ ТУНЕЛА НА МИШЕЛУКУ Позвао грађане да не шире панику: Надлежни да утврде одговорност лица

Foto: Tanjug

- Nema nikakvog obrušavanja u tunelu na Mostu slobode i to je utvrđeno od strane vatrogasaca i inspekcije. Saobraćaj je pušten - naveo je Mićin na profilu na društvenoj mreži Iks.

On je pozvao građane da ne šire paniku, a nadležne organe da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove neistine i uznemirilo Novosađane.

Vatrogasci su sinoć oko 21.30 zatvorili Tunel na Mišeluku i Most slobode i saobraćaj je bio obustavljen u oba smera.

Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli pojedini mediji, neko od građana je prijavio oštećenje na tunelu.

