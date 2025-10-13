MIĆIN DEMANTOVAO OBRUŠAVANJE TUNELA NA MIŠELUKU Pozvao građane da ne šire paniku: Nadležni da utvrde odgovornost lica
GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin demantovao je danas da je došlo do obrušavanja u tunelu na Mostu slobode.
- Nema nikakvog obrušavanja u tunelu na Mostu slobode i to je utvrđeno od strane vatrogasaca i inspekcije. Saobraćaj je pušten - naveo je Mićin na profilu na društvenoj mreži Iks.
On je pozvao građane da ne šire paniku, a nadležne organe da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove neistine i uznemirilo Novosađane.
Vatrogasci su sinoć oko 21.30 zatvorili Tunel na Mišeluku i Most slobode i saobraćaj je bio obustavljen u oba smera.
Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli pojedini mediji, neko od građana je prijavio oštećenje na tunelu.
