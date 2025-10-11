VUČEVIĆ O SANKCIJAMA NIS-u: Država će iznaći najbolje rešenje, da pokažemo poštovanje partnera i pravnog poretka

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević rekao je gostujući na Pink televiziji da se Srbija nalazi u nezavidnoj situaciji po pitanju NIS-a, te da je to klasičan primer kolateralne štete.

Foto: Printskrin/TV Pink

-Gospodin Djukov je prvi čovek Gazprom Njefta. Najvažnije je da je čovek koji je direktno naslonjen na sam vrh Kremlja. Nije laka pozicija Srbije, nalazimo se na šahovskoj tabli između dva velemajstora, SAD i Rusije, koje igraju svoju geopolitičku igru, a mi smo jedno polje. Nezavidna situacija, ničim izazvana od Srbije ili neke naše aktivnosti. Ovo je klasičan primer da ste kolateralna šteta. Mislim da je predsednik republike vrlo jasno izneo sve podatke koje je mogao da podeli sa građanima. Mi smo uspeli nekoliko puta da odložimo sankcije, gotovo 7,8 meseci. Ono što je tragikomično je da neko Vučića optužuje za sankcije NIS-u, od onih koji su prodavali NIS. Niti mi utičemo na dogovore Trampa i Putina, jer Srbija, htela ne htela, ne može da se meša. Nama treba gas. Svi moraju da razumeju da američke sankcije imaju velike posledice. Automatski sve banke prestaju da sarađuju sa tom kompanijom, svi prevoznici i naravno, ovo je pitanje JANAF-a. Gubici za mnoge kompanije. Nadam se da će država iznaći najbolje rešenje, a da pokažemo jednu principijelnost u poštovanju svih partnera i pravnog poretka. Da Srbija pokazuje brigu i odnos prema njima, a bilo bi dobro da američka i ruska strana razumeju i srpsku stranu. Mislim da Amerikanci ne haju, a s druge strane Ruska Federacija ne gleda da li treba da povuče potez više da sačuva tradicionalnog prijatelja kao što je Srbija. Mi smo između ta dva velika igrača i moramo da sačuvamo sebe - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da su se po ovom pitanju "odmah su se javili susjedi da budu spasioci".

- Djukov je čovek koji dolazi sa punim kapacitetom za razgovore sa predsednikom. Važno je da građani znaju da ima dovoljno goriva, ništa nije stalo. Da ne zaboravimo da 5.000 ljudi sa visokim platama radi u NIS-u. Predsednik države je insistirao da NIS ne povlači radikalne poteze po zaposlene - naveo je Vučević.

Vreme da se pokaže smirenost

-Mislim da je opozicija pokušavala prethodnih dana da iskoristi, ali mislim da je vreme da pokažemo smirenost, racionalnost i da sačuvamo državu. Nas je sto muka snašlo. Imamo Republiku Srpsku, KiM. Mislim da su nam oduzeli previše sa crvenim šakama i pištaljkama i skrenuli pažnju sa važnim stvari. Ali to je i cilj obojene revolucije. Više niko nema dileme da ogromna većina ljudi hoće da živi mirno - rekao je Vučević.

Nemamo mogućnost da kažemo da nam ne trebaju jedni ili drugi



-Obe varijante su ekstremne i ne pomažu rešavanju situacije. Nemamo mogućnost da kažemo da nam ne trebaju jedni ili drugi. Kad gad smo istorijski pokušavali da se opredelimo, ovi drugi su došli da prave požar u našoj kući. Ovo što vodi Vučić je najmudrija međunarodna politika. Vašington želi da zaustavi finansijski potencija kroz energetski sektor Ruske Federacije, a NIS je jedno parče tog mozaika. Za nas je to glavni prozor. Ali na njihovoj mapi to je jedno malo polje. Što ne znači da je nebitno, jer se njihovi ljudi koji se bave ovim regionom bave i tim - naveo je Vučević.

Ne treba, kaže Vučević, potceniti njihove akcije, ni čudne rusko-hrvatske odnose, pogotovo iz odnosa bivše Jugoslavije.

-To nije pitanje duhovnosti, već jedna veza koja je napravljena. Ne zaboravite da su Rusi imali velike investicije u Hrvatskoj. Hrvatska vidi svoju šansu, kroz priču oko JANAF-a i INE. Ovo nije bez dogovora sa Plenkovićem. Srpske kompanije ne mogu da kupe nijednu baštu u Hrvatskoj. Danas kada je Srbija konkurentna, naše kompanije mnogo teže ulaze na tržište. Mislim da treba u drugom pravcu da tražimo rešenje. Verujem da će predsednik republike naći sa Djukovim ili Kremljem rešenje, ali i sa nekom trećom stranom, da li su to Amerikanci ili Mađarska - rekao je Vučević.