Politika

SKANDAL U PRIŠTINI: Kurtijev Srbin postavljen za potpredsednika, iako ima samo jedan mandat

В. Н.

10. 10. 2025. u 12:31

ZA potpredsednika skupštine u Prištini danas je izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista.

СКАНДАЛ У ПРИШТИНИ: Куртијев Србин постављен за потпредседника, иако има само један мандат

Foto: Printskrin

Za Nenada Rašića glasao je 71 poslanik, 9 je bilo protiv, a 24 uzdražana.

Rašić je izabran pošto prethodno ni jedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova, iako tra stranka ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice. 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA