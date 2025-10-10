SKANDAL U PRIŠTINI: Kurtijev Srbin postavljen za potpredsednika, iako ima samo jedan mandat

ZA potpredsednika skupštine u Prištini danas je izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista.

Foto: Printskrin

Za Nenada Rašića glasao je 71 poslanik, 9 je bilo protiv, a 24 uzdražana.

Rašić je izabran pošto prethodno ni jedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova, iako tra stranka ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice.

(Tanjug)