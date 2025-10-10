Politika

"MI ZAPRAVO POMAŽEMO VAŠE TAJKUNE": Jovanov postavio na mesto Đilasa (VIDEO)

В. Н.

10. 10. 2025. u 09:12

ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov postavio je na mesto lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa tokom rasprave u Skupštini Srbije na temu Zakona o legalizaciji.

Foto: Printskrin

Dragan Đilas kazao je:

- Predložili ste Zakon o legalizaciji koji će pre svega pomoći vama!

Milenko Jovanov mu je odgovorio:

- Ne, mi donosimo Zakon koji će da pomogne Vama jer, evo, u Negotinu Vi imate zgradu poljoprivrede od 198m2 i drugu zgradu poljoprivrede od 197m2, obe nelegalizovane! Neki kažu maločas "vi ovo radite da pomognete vašim tajkunima". Ne, mi ovo radimo da pomognemo vašim tajkunima!

