"MI ZAPRAVO POMAŽEMO VAŠE TAJKUNE": Jovanov postavio na mesto Đilasa (VIDEO)

ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov postavio je na mesto lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa tokom rasprave u Skupštini Srbije na temu Zakona o legalizaciji.

Dragan Đilas kazao je:

- Predložili ste Zakon o legalizaciji koji će pre svega pomoći vama!

Milenko Jovanov mu je odgovorio:

- Ne, mi donosimo Zakon koji će da pomogne Vama jer, evo, u Negotinu Vi imate zgradu poljoprivrede od 198m2 i drugu zgradu poljoprivrede od 197m2, obe nelegalizovane! Neki kažu maločas "vi ovo radite da pomognete vašim tajkunima". Ne, mi ovo radimo da pomognemo vašim tajkunima!

