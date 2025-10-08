Politika

SUTRA VANREDNO OBRAĆANJE VUČIĆA: Predsednik sutra govori o važnim temama

D.K.

08. 10. 2025. u 18:53

SUTRA je vanredno obraćanje predsednika Aleksandra Vučića javnosti.

Foto: Profimedia

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno će se sutra obratiti javnosti, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Obraćanje Vučića planirano je za 13.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

