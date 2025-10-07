VELIKA KORUPCIONAŠKA AFERA TRESE PRIŠTINU: Ovako Kurtijev Srbin Rašić dogovara izvlačenje para od projekata (VIDEO)

ALBANSKI mediji nastavili su da objavljuju detalje velike korupcionaške afere u koju je upleten Kurtijev Srbin Nenad Rašić.

Nakon otkrića da tražio 10 posto procenata od dodeljenih projekata njegovog ministarstva, sada su objavljeni i novi audio snimci u kojima se čuje kako Rašić projekte ministarstva koristi za kupovinu glasova na izborima ali i kako je razrađivana šema malverzacija po kojoj za sprovođenje transakcije koriste članove porodice podnosioca zahteva, tačnije sestru ili zeta, kako bi se izbeglo preklapanje prezimena i sve izgledalo formalno regularno.

U najnovijim audio snimcima koje je objavio albanski portal parotlla.org pominje se potreba za ličnim kartama, bankarskim i notarskim potvrdama, kao i stvaranje fiktivnog ugovora kako bi se opravdao projekat u roku od tri meseca, dok se u narednom snimku čuje navodno dogovaranje plaćanja glasova na izborima.

Interesantno, povodom ovog skandala nije se do sada oglasio ni Rašić ni Rašićev koalicioni partner Kurti koji bi morao da se ogradi od ovakvog korupcionaškog skandala.

Audio snimak možete poslušati OVDE

Drugi snimak poslušajte OVDE

TRANSKRIPT TELEFONSKOG RAZGOVORA PRENOSIMO U CELOSTI

Aksić: Moja sestra je podnela…

Slaviša Popović: Da li imate nečije… da li imate?

Aksić: Imam, kada su pustili novac…

Slaviša Popović: Morate da odete i vidite da li je aktivan

Nenad Rašić: Morate da dobijete još jednu potvrdu…

Aksić: Da, da… Uradiću to u… (nejasno).

Nenad Rašić: (nejasno)… mora da sačeka do…

Slaviša Popović: Mislim, ako mu hitno treba, znate, on će uzeti novac i uraditi to na vreme. Ima tri meseca da opravda projekat.

Nenad Rašić: Dakle, ovo i ovo, potvrda o transakciji.

Slaviša Popović: Da, trebalo bi da tražim… za transakciju, da se složim, onda mogu… (nejasno).

Aksić: Bolje je sa sestrom, ona je takođe Aksić.

Nenad Rašić: Da, dobro.

Slaviša Popović: Da, o tome pričamo, nije isto prezime.

Aksić: Da, da, Aksić-Mihajlović.

(Nečiji telefon zvoni – javlja se Nenad Rašić, govoreći u pozadini tihim, nerazumljivim glasom)

Slaviša Popović: Mislim da je bolje da odemo kod mladoženje. Ona prodaje te poljoprivredne mašine... žena.

Aksić: Da, znam, mladoženja, povešću ga sa sobom, reći ću mu da dođe dan ranije... (nejasno). Sada je pitanje... čak i za žurku kada je bila... (nejasno)... sada ide na odmor.

Slaviša Popović: Vi ćete ih pripremiti, za taj posao, dok ćemo mi to uraditi... Samo će mi trebati vaša lična karta, da vidimo i napravimo projekat... dajte neke informacije: koliko zemlje obrađujete, šta radite... imate li zemlje? Nemate li?

Aksić: Nemam... (nejasno).

Slaviša Popović: Mladoženja je najbolja kombinacija.

Aksić: Da, rekao sam vam, mladoženja je najbolji.

Nenad Rašić: Mora jednog dana da dođe.

Aksić: Znam, jednog dana.

Slaviša Popović: Hajde, hajde, izvršite taj transfer i gotovo, sutradan, ili ako je moguće istog dana, odmah kod notara.

Aksić: Mora biti radni dan… danas ću razgovarati sa mladoženjom, (nejasno)… samo ako može da dođe sa posla. Javićete mi kada… (nejasno).

Nenad Rašić: Njegova lična karta i…

Slaviša Popović: Sada ću mu izvaditi ličnu kartu i…

Aksić: Ako mladoženja želi, ako ne, naći ću nekog drugog pouzdanog i javiću vam. Jeste li razumeli? (nejasno). Poslaćete mi porukom šta je potrebno, kako je potrebno…

Slaviša Popović: Da, već smo se dogovorili.

Nenad Rašić: Dogovorili smo se.

Aksić: Da, da.

Slaviša Popović: Samo treba da nađete nekoga kome ćete prebaciti novac i ko nema… ništa drugo.

Aksić: Znam, znam… jasno je.

Slaviša Popović: Ništa drugo… nema ništa drugo… i kada dobijete novac, uzmite izvod iz banke i sa njim idite kod notara, sastavite ugovor… dok ću ja pripremiti šta smo napisali, onda ćete znati šta da kažete notaru, šta ste kupili. Nemojte samo da idete tamo…

Aksić: Znam, znam, jasno mi je… da znam, nije problem… Znam kako funkcioniše procedura.

Slaviša Popović: Možemo čak i nacrt napraviti ovde… za notara.

Aksić: Da, ovde je bolje.

Slaviša Popović: (nejasno)… Dakle, možemo i ovde, samo odete i overite pečat, plaćate 5 evra.



Kuće i NVO projekti se dodeljuju na osnovu glasova

U ovom delu otkrivanja korupcije čuje se kako se donošenje odluka o dodeli kuća i projektima NVO vrši na osnovu glasova, ličnih veza i privatnih interesa. U ovom razgovoru između Nenada Rašića, Nenada Stanojevića i još jedne osobe, vidi se da se zanemaruju pravni kriterijumi, dok se kandidati procenjuju prema političkim ili ličnim odnosima.

NNM: „Nije to velika stvar... Razgovarao sam sa onim Radetom iz Preoca. Konkurisao je za kuću. Dao mi je negde oko 10–12 glasova“

Rašić: „Kako se zove?“

NNM: „Radoica Mitrović. Onda nam treba jedna za meštane.“

Rašić: „Iz Preoca?“

NNM: „Da, iz Preoca.“ (Rašić zove svoju saradnicu, Merisah Kajtazi – „Maja“, da je pozove u kancelariju).

Maja: „Red.“

Rašić: „Hajde, dođite za minut, molim vas.“

(Maja ulazi u kancelariju).

Rašić: „Hajde...“ (obraća se Maji).

Rašić: „Evo, kao što sam rekao...“ (nerazumljiv deo).

Maja: „Je li prijava dobra?“

NNM: „Da, postoji prijava.“

Maja: „Jesi li proverila, je li sve tu?“

NNM: „Da, sve je. Ne znam detalje, ali pogledaj. Trebalo bi da bude tu. Ne pričaj gluposti.“

Maja: „Nemaš broj prijave, zar ne?“

NNM: „Nemam. Ali mogu da pitam.“

Maja: „Ništa konkretno. Da vidimo da li možemo da ga nađemo na spisku.“

Rašić: „Uh, Maja, gledaj, ne znam... Moram da završim neke stvari. Koliko nas ljudi čeka tamo za dogovor?“

Maja: „(nerazumljiv deo)... Ne mogu to reći napamet.“ (Maja izlazi iz kancelarije).

Stanojević: „Dolazio je jednom ranije, ali smo ga objektivno odbili.“

Rašić: „Aha.“

Stanojević: „Njegovo stanje nije toliko loše, ali ako bude potrebno, videćemo ga ponovo.“

Stanojević: „Odbila sam ga jer smo imali nekih ličnih problema.“

NNM: „Aaa.“

Stanojević: „Došao je, pogledao me je u oči, nije me poznavao. Živeli smo preko puta ulaza. Prodao je stan, ali je poricao da ga je prodao. Znala sam da ga je prodao pre mene. To me je nerviralo. To je bio razlog. Osim toga, on je nekada bio i direktor…“

Rašić: „Ne poznajem ga. Gde je Dejan (nerazumljiv deo) Stanojević?“

Stanojević: „Njegov brat mi je malopre rekao... (nerazumljiv deo). Mislim, ako prođe, proći će. Ne, ne on, naravno... (nerazumljiv deo). Ministre, znate moj stav i moju istoriju. Neka drugi govore šta hoće. Psi laju, vetar ih nosi. Baš me briga.“

Rašić: „Samo napred, uradite to.“

Stanojević: „Nema problema. Onda ćemo sačekati još nekoliko imena, pa onda...“

Rašić: „Samo napred.“

Stanojević: „Vidi... (nerazumljiv deo). Gadafi? Zvao je Dejana, pomenuo je predstojeće odluke... nešto kao 4 stvari, 5 ili 6 imena... Čak ni ne znam. Jer možda do 7. ili 8. budem u kupatilu, a onda kod kuće. Samo ministar, za komisiju NVO, njih dvojica ne žele.“ Rašić: „Onih dvojica? (nerazumljiv deo). U redu, ako ne žele, nema problema.“