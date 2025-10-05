Politika

BRNABIĆ: Đilas da promeni ime partije u Stranka zabrana i ponižavanja Srbije

05. 10. 2025. u 10:20

UMESTO Stranka slobode i pravde (SSP), ispravnije i iskrenije bi bilo da Đilas ime svoje Multikom stranke promeni u Stranka zabrana i ponižavanja Srbije (SZPS), poručila je na društvenoj mreži Iks predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, čiju izjavu prenosimo u celosti.

- S obzirom na to da su im dva osnovna principa: (1) kad ne možeš da ih pobediš - zabrani ih; (2) kad te Srbija ne želi - moli strance da je maltretiraju i ponižavaju. Na 25. godišnjicu 5. oktobra, Đilas nema šta drugo da ponudi Srbiji osim zabrana, cenzure, ukidanja slobode misli i govora, tajkunskog totalitarizma koji smo, nažalost, živeli do 2012. godine. O institucijama i pravdi pričaju oni koji su tužioce i sudije birali u opštinskim odborima svoje stranke.

- O zakonu oni koji su pokrali sve čega su se dotakli i za to nisu odgovarali (zbog toga što su prvo obezbedili sopstvenu nekažnjivost postavljanjem svojih poslušnika u pravosuđe). O slobodi, oni koji su predali Kosovo i Metohiju, bombadovanje Srbije nazivali "intervencijom" i izvinjavali se za sve zločine nad srpskim narodom.

- Gospodine Đilas, da bismo Vam dopustili da ponovo razarate Srbiju, neće biti dovoljno da zabranite našu @sns_srbija, moraćete da zabranite svakoga od nas pojedinačno i sve one ljude koji se za ponosnu, nezavisnu i pobedničku Srbiju bore. Za razliku od Vaše stranke koju čini grupa ljudi koje ste platili da budu pored Vas, naša stranka je (nešto veća) grupa ljudi koje okuplja ljubav prema Srbiji. To niko nikada neće moći da zabrani.

