VUČIĆ O PUTINOVOJ IZJAVI DA U SRBIJI PROVODE OBOJENU REVOLUCIJU: Rekao je ono što znamo i hvala mu na proceni
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je izjavu ruskog kolege Vladimira Putina da u Srbiji pokušavaju da sprovedu obojenu revoluciju.
- Tako je govorio i predamnom i u Kini. Ja nikada nisam želeo da zloupotrebljavam njegove reči u unutrašnje političke stvari u Srbiji. Svakome je to jasno. Nije to neka velika tajna. Dovoljno je da pogledate kako je to sprovođeno u drugim zemljama, kako kod nas i da vidite neverovatnu sličnost. Da ne čujete jezik ne biste mogli da pogodite gde se to događa. Predsednik Putin je rekao ono što mi znamo i hvala mu na proceni - rekao je Vučić.
Podsetimo, Putin je na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ u Sočiju rekao da su ruske tajne službe potvrdile da određeni zapadni centri pokušavaju da organizuju obojenu revoluciju u Srbiji.
- Vidite, uvek ima ljudi, posebno mladih ljudi, koji ne razumeju mnogo trenutne probleme, koji ne znaju dobro istoriju tih problema i posledice do kojih dovode ilegalne promene vlasti, posebno obojene revolucije. Do čega je dovela obojena revolucija u Ukrajini? Mislim da to svi razumeju. Te obojene revolucije su protiustavna, ilegalno preuzimanje vlasti, da budemo iskreni. Obično to ne vodi ničemu dobrom. Obično je lakše poštovati Ustav i zakon. Otvoreno govoreći, možda se to u Srbiji ne kaže direktno, ali poruka je jasna. Oni obećavaju da će "sve biti u redu", ali nikada ne kažu – kakvo "u redu"? Po kojoj ceni? To se prećutkuje, a rezultat je gotovo uvek suprotan od onoga što narod očekuje - rekao je Putin.
Kaže da je najlakše uticati na umove mladih.
- Mnogi mladi u Srbiji koji protestuju su patriote u suštini i bitno je nastaviti dijalog sa njima, što Vučić i pokušava. Oni nikada ne bi trebalo da zaborave kroz koju patnju je prošao srpski narod pre Prvog svetskog rata, posle Prvog svetskog rata i za vreme Drugog svetskog rata... Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više - kazao je on.
