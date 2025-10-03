Politika

OD SREDE DO NEDELJE BESPLATNO: Evo koliko će koštati povratna karta brzim vozom od Beograda do Subotice

03. 10. 2025. u 11:44

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić otkrio je koliko će koštati karta od Beograda do Subotice brzim vozom.

ОД СРЕДЕ ДО НЕДЕЉЕ БЕСПЛАТНО: Ево колико ће коштати повратна карта брзим возом од Београда до Суботице

Foto: Novosti

- U sredu u 12h se voz pušta za putnički saobraćaj. Povratna karta je 2000 dinara - rekao je Vučić. - Od srede do nedelje biće besplatno za sve građane. 

