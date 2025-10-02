"ZAŠTO TUŽILAC ŠTITI BOJOVIĆA I MILOŠEVIĆA?" Mrdić objavio snimak sa Železničke stanice Novi Sad, koji je bio uklonjen (VIDEO)

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu, kako bi zaštitilo Nebojšu Bojovića, bivšeg predsednika Skupštine Infrastruktura i prorektora - blokadera i Milutina Miloševića, bivšeg izvršnog direktora Infrastrukture uklonilo je video snimak koji se nalazi na platformi Youtube i koji je nastao 28.04.2023. godine, osamnaest meseci pre pada nadstrešnice, saopštio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić.

Foto: Printskrin

Saopštenje Mrdića prenosimo u celosti:

Na snimku se vidi kako putnici na Železničkoj stanici Novi Sad prolaze ispod nadstrešnice koja se rekonstruiše, u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika, i ulaze u glavni hol gde kupuju karte. I pored toga što stoji natpis “gradilište” i zaštitne ograde ali napravljen je prolaz za putnike ispod nadstrešnice koji nesmetano prolaze i niko ih ne zaustavlja.

Sve što se vidi na snimku dešavalo se zato što je Nebojša Bojović kao predsednik Skupštine Infrastruktura usvajao Izveštaje u kojima je bila garantovana bezbednost putnika u Železničkoj stanici Novi Sad i na osnovu zvaničnog telegrama iz marta 2022. godine, koji je potpisao Milutin Milošević, a kojim je otvoren železnički saobraćaj na pruzi Beograd - Novi Sad i garantovana bezbednost putnika na Železničkoj stanici Novi Sad.

Bojović i Milošević su tako bili uvereni da su radovi na železničkoj stanici kvalitetno urađeni da su putnici slobodno šetali ispod nadstrešnice koja se rekonstruisala

Objavljujem deo video snimka koji se nalazi na Youtube platformi kao i fotografije koje dokazuju moje tvrdnje.

Zašto tužilac Slobodan Josimović štiti Bojovića i Miloševića i zašto nisu na optužnici? Da li zato što su drugari iz kafane specijalnog tužioca Nenadića koji je deo obojene revolucije u Srbiji?