OVO SU RAZLOZI OKUPLJANJA GRAĐANA ISRED RTS-a: Izneli tri zahteva
VELIKI broj slobodnih građana okupio se večeras ispred Radio televizije Srbije u Takovskoj ulici u Beogradu.
Građani su ispred RTS poručili da "ne daju Srbiju" i da je dosta blokada i izneli svoje zahteve, ali i razloge njihovog današnjeg okupljanja.
Ovo su razlozi zašto su se oni danas okupili ispred RTS-a.
1. 10 meseci gledamo program protiv Srbije, lažnu sliku svega onoga što se u Srbiji dešava
2. Smišljeno prikrivanje i opravdavanje nasilja blokadera
3. Umanjivanje razmera katastrofe u obrazovnom sistemu Srbije, prouzrokovanog blokadama neradom, neučenjem i nasiljem profesora i studenata blokadera
4. Brutalna zloupotreba dece u političke svrhe
5. Mi na RTS želimo profesionalce, a ne revolucionarne siledžije, jer ih mi plaćamo kao narod i želimo da rade svoj posao, a ne da uzimaju ogroman novac od naroda, truju ga i podržavaju antidržavne pokrete
Ovo su njihovi zahtevi:
Na mitingu na svenarodnom skupu 12. aprila iznet je jasan i nedvosmislen zahtev, danas te zahteve svodimo u tri tačke:
2. Zahtevamo smenu rukovodećih ljudi, ne samo u informativnom, već i u kulturnom, zabavnom i filmskom programu. Posebno ne želimo da gledamo, a svakako ne da plaćamo one u beogradskom programu koji mrze Beograd i koji u svom gradu nikada ništa lepo ne vide i fokusirani su samo na širenje mržnje protiv svih koji se za dobrobit grada bore.
3. Zahtevamo punu krivično-pravnu finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa.
"Sve ovo očekujemo da rukovodstvo RTS ispuni u narednih 30 dana, u protivnom, izborićemo se, sa ovog istog mesta, a u skladu sa zaključcima od 12. aprila, za smenu celokupnog rukovodstva RTS. Nije srpski ćutati, i narod više neće da ćuti", naveli su oni.
Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.
