VELIKI BROJ SLOBODNIH GRAĐANA ISPRED RTS-a: Nose transparente protiv Antife i u čast Čarlija Kirka (FOTO/VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 17:28

VELIKI broj slobodnih građana okupio se večeras ispred Radio televizije Srbije u Takovskoj ulici u Beogradu.

Foto: Novosti

Okupljeni građani nose transparente protiv Antife i u čast ubijenog američkog patriote Čarlija Kirka. 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Pogledajte trenutnu atmosferu ispred RTS-a:

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

Sve detalje okupljanja širom naše zemlje pratite u blogu uživo KLIKOM OVDE!

