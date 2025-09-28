VELIKI BROJ SLOBODNIH GRAĐANA ISPRED RTS-a: Nose transparente protiv Antife i u čast Čarlija Kirka (FOTO/VIDEO)

VELIKI broj slobodnih građana okupio se večeras ispred Radio televizije Srbije u Takovskoj ulici u Beogradu.

Foto: Novosti

Okupljeni građani nose transparente protiv Antife i u čast ubijenog američkog patriote Čarlija Kirka.

Pogledajte trenutnu atmosferu ispred RTS-a:

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

