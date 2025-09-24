VUČIĆ U 18 ČASOVA GOVORI NA GS UN U NJUJORKU: Svi slobodarski narodi sveta čekaju obraćanje predsednika Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se danas na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, a njegovo obraćanje predviđeno je za 12 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.

Foto: AP Photo/Jason DeCrow

Nakon predsednika Vučića, govoriće i predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, predsednik Finske Aleksander Stub, predsednik Hrvatske Zoran Milanović, predsednik Sirijske Arapske Republike Ahmed al Šara i predsednik Sijera Leone Džulijus Mada Bio.

Svaki lider ima do 15 minuta za govor, a većina to koristi kao način da iznese svoje agende, žalbe i pozive na akciju celom svetu. Ovaj godišnji događaj, koji se održava tokom šest dana, prilika je za svetske lidere da se okupe i razgovaraju o aktuelnim globalnim pitanjima.

Posle obraćanja na Generalnoj skupštini, predsednik Vučić imaće brojne bilateralne sastanake, između ostalog sastaće se sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Ovogodišnje, 80 po redu jesenje zasedanje Generalne skupštine okupilo je najveći broj učesnika do sada, budući da učestvuje više od 140 zvaničnika.