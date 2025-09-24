VUČIĆ U 18 ČASOVA GOVORI NA GS UN U NJUJORKU: Svi slobodarski narodi sveta čekaju obraćanje predsednika Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se danas na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, a njegovo obraćanje predviđeno je za 12 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.
Nakon predsednika Vučića, govoriće i predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, predsednik Finske Aleksander Stub, predsednik Hrvatske Zoran Milanović, predsednik Sirijske Arapske Republike Ahmed al Šara i predsednik Sijera Leone Džulijus Mada Bio.
Svaki lider ima do 15 minuta za govor, a većina to koristi kao način da iznese svoje agende, žalbe i pozive na akciju celom svetu. Ovaj godišnji događaj, koji se održava tokom šest dana, prilika je za svetske lidere da se okupe i razgovaraju o aktuelnim globalnim pitanjima.
Posle obraćanja na Generalnoj skupštini, predsednik Vučić imaće brojne bilateralne sastanake, između ostalog sastaće se sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.
Ovogodišnje, 80 po redu jesenje zasedanje Generalne skupštine okupilo je najveći broj učesnika do sada, budući da učestvuje više od 140 zvaničnika.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)