MILAN IZ LAJKOVCA ZADOVOLJAN ZBOG MERA DRŽAVE: Ranije nisam uspeo da završim kuću, nadam se da ću sada to da uradim (VIDEO)
MILAN Lukić, preduzetnik iz Lajkovca, zadovoljan je zbog novih mera države koje su donete na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, i nada se da će uz pomoć njih uspeti da završi kuću.
"Oko 21 godinu pravim kuću. Hteo sam da se odvojim od svojih roditelja, da počnem sam tu kuću sa ženom. Dokle sam stigao, stigao sam. Bile su jako velike kamatne stope. Baš se sećam da je, ne znam, možda nekih 15, 16, 17% su kamate bile i... Tako da, dobio sam neki keš kredit i otplaćivao sam ga, pa jedva da sam ga otplatio, da. Sina nisam imao tada, ćerka je tada imala mislim negde oko 7-8 meseci. U to vreme baš su bile te firmice neke građevinske. Radio sam kao moler, radio sam po nekom ugovoru koji se produžavao na tri, pa na šest meseci i tako - rekao je Milan Lukić, preduzetnik iz Lajkovca
Kako je on dodao, tada je želeo da završi kuću, ali nije uspeo.
"Želeo sam nešto, eto da završim što je pre moguće da dete, žena i ja uđemo u tu svoju kuću, ali tada nisam uspeo. Sada, eto hvala Bogu, nadam se da ću to da uradim. Što kažu imam još veću želju nego što sam imao kada sam počinjao kuću. Evo sada, uz neke povoljnosti koje država i naš predsednik Vučić daje, ja se nadam da ću moći da podignem taj kredit i da dovršim ono što sam tada započeo", zaključio je Lukić.
Snimak Milana Lukića na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
"Naporno radimo i učinićemo sve da ljudi u Srbiji žive bolje", napisao je predsednik u opisu snimka.
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)