ISTI SCENARIO O ZVUČNOM TOPU, MRTVOM DETETU I „KAVČANIMA“: Fabrika laži protiv Aleksandra Vučića, koga treba predstaviti kao monstruma

POLITIČKO-medijske operacije nikada nisu spontani niz slučajnosti. One se pažljivo planiraju, orkestriraju i sprovode kroz koordinisane kanale, sa ciljem oblikovanja javnog mnjenja i pripreme terena za konkretne političke poteze. U slučaju Srbije, poslednjih meseci smo svedoci konstrukcije koja ima jasnu dramaturgiju i cilj – demonizaciju Aleksandra Vučića do te mere da njegova smena postaje „prirodno rešenje“.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Ova naracija je izgrađena kroz tri laži, svaka pažljivo osmišljena da apeluje na različite emocije i instinkte građana: strah, bes i nepoverenje.

Prva laž – Zvučni top od 15. marta

Prva konstrukcija pojavila se tokom protesta u Beogradu. Mediji i aktivističke mreže promovisale su tvrdnju da su vlasti koristile „zvučni top“ protiv građana – sofisticirano represivno sredstvo koje se koristi za rasterivanje masa. Cilj ove laži bio je jednostavan: stvoriti sliku da Vučićev režim pribegava brutalnim, čak i opasnim, sredstvima protiv sopstvenog naroda.

Ova konstrukcija je igrala na kartu straha i šoka. Kada se običan građanin suoči sa informacijom da ga vlasti napadaju oružjem koje mu izaziva bol, nesvest ili trajna oštećenja, on više ne razmišlja o legalnosti protesta, niti o ciljevima okupljanja – već o „čudovištu“ koje stoji iza takve odluke. Iako nisu predstavljeni dokazi o upotrebi „zvučnog topa“, sama laž je poslužila svojoj svrsi: u kolektivnu svest je usadjena slika vlasti kao tiranina, a Vučića kao diktatora bez skrupula.

Druga laž: Navodna smrt dece na protestima

Druga i daleko perfidnija konstrukcija bila je tvrdnja da je tokom protesta u Valjevu ubijeno dete. Ova dezinformacija je plasirana namerno, svesno i bez ikakvih dokaza, jer je propagandistima bilo jasno da ništa ne izaziva jaču emotivnu reakciju od priče o mrtvoj deci.

Ova naracija nije bila zasnovana na činjenicama, ali je imala ogromnu emocionalnu snagu. Građani, a posebno roditelji, bili su dovedeni u stanje besa i očaja. Poruka je bila jasna: Vučić je tiranin koji je spreman da ubija decu samo da bi ostao na vlasti. Svrha laži bila je da se Vučić u javnoj sferi prikaže ne samo kao „monstrum“ (što je postignuto prvom laži), već i kao „ubica“. A kada se politički lider u kolektivnoj percepciji transformiše u nekoga ko ubija decu, on gubi svako pravo na legitimitet.

Treća laž: Vučić i veze BIA sa klanom

Kavač Najnovija konstrukcija je otišla korak dalje. Teza je bila da predsednik Srbije i strukture državne bezbednosti sarađuju sa klanom Kavač u obračunu sa rivalskim klanom Škaljari.

Zanimljivo je da ovaj narativ o vezama sa Kavčanima promoviše bivši specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić, koji je u pritvoru upravo zbog svojih veza sa Kavčanima, a zatim ovaj narativ dodatno promovišu Marinika Tepić i drugi slični njemu.

Ova laž udara u samu srž političkog integriteta – kriminalizuje predsednika i proglašava ga mafijašem. To je najopasnija dimenzija narativa, jer šalje poruku građanima: Vučić nije samo tiranin i ubica, on je i organizovani kriminalac. Međutim, ono što se sistematski ignoriše jeste činjenica da je upravo kavački klan, predvođen Radojem Zvicerom, prema bezbednosnim izvorima, pripremao likvidaciju Aleksandra Vučića. Oni koji danas tvrde da Vučić sarađuje sa kavačkim klanom nikada ne pominju da su ti isti ljudi planirali da ga ubiju.

Laž o „Vučiću mafiji“ nije samo pokušaj kriminalizacije – ona briše granicu između žrtve i navodnog saučesnika, što predstavlja najopasniji oblik manipulacije.

Tri laži – jedna svrha

Sve tri laži imaju precizno mesto u propagandnoj slagalici. Prva laž služi da prikaže Vučića kao čudovište koje napada narod.

Druga laž ide dalje – prikazuje ga kao ubicu dece. Treća laž ga stavlja u ulogu mafijaša i kriminalca. Kada se takva trostruka slika ponovi dovoljno puta, stvara se kolektivni utisak da je predsednik čudovište, ubica i mafijaš – a kada je neko takav, onda postaje „logično“ i „prirodno“ da bude smenjen.

Rukopis regionalnih i stranih centara moći

Ove laži ne nastaju u vakuumu. Šire se dobro umreženim kanalima – od medija sa regionalnim dometom, preko nevladinih organizacija i „nezavisnih“ aktivista, do političkih struktura koje imaju direktnu podršku van Srbije. Scenario je prepoznatljiv: prvo se narativ plasira putem portala i društvenih mreža, zatim ga preuzimaju neki opozicioni političari i mediji, a onda dobija legitimitet putem stranih izvora koji navode iste informacije. Tako se krug zatvara – laž postaje „činjenica“ jer se ponavlja na više adresa. Upravo ovakve operacije viđene su u Crnoj Gori. Bivši režim u Podgorici, koji je stvorio klanove Kavački i Škaljar, bio je glavni logistički centar za destabilizaciju regiona putem medija i obaveštajnih kanala. Danas isti rukopis vidimo u Srbiji. Nije teško prepoznati da određeni strani akteri imaju interes da oslabe ili eliminišu lidere koji im ne odgovaraju. Vučić se tako transformiše u metu, dok se kroz koordinisanu kampanju priprema teren da se svaki pokušaj nasilja nad njim predstavi kao logična posledica.

Normalizacija nasilja kao krajnji cilj

Laži o zvučnom topu, mrtvoj deci i Vučićevim vezama sa mafijom nisu samo propagandni baloni – to su tri stuba veće konstrukcije. Njihova svrha je da dehumanizuju, kriminalizuju i demonizuju srpskog predsednika do te mere da njegovo fizičko uklanjanje postane „prihvatljivo“ rešenje. Ovo je opasan scenario ne samo za Srbiju, već i za region. Jer kada laži počnu da normalizuju nasilje protiv političkih lidera, onda više nije ugrožen samo jedan čovek, već sama stabilnost države.

Piše Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik Prve televizije i osnivač portala Borba