OPŠTA TUČA U BLOKADERSKIM REDOVIMA Obračun se nastavlja: "Ništa niste uradili, nemate podršku glasača"

OBRAČUN među blokaderima se razbuktao, a nastavljaju opštu tuču unutar svojih redova.

Foto: Printskrin

Nakon što je poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević rekla da su plenumaši blokaderi ignorisali i odbijali pozive na koordinaciju i komunikaciju, stigao joj je odgovor iz blokaderskih redova.

- Da, pa? - Kada su studenti tražili da se opozicija ujedini - vi ste uradili šta? NIŠTA. - Kada su studenti tražili da opozicija napusti Narodnu skupštinu- vi ste uradili šta? NIŠTA. - Pa šta vam je sad problem? - Hajde lepo pustite studente, neka oni rade sta hoće. Nemojte se previše brinuti za njih. - Već radite ono za šta vam je narod na prošlim izborima dao mandat. - Lepo studentima pokažite da opozicija može da se ujedini i videćete kako će vas studenti odmah podržati. - Dogovorite se vi u opoziciji šta ćete i kako ćete. - Studenti su najmanji problem. - Pošto nemate podršku glasača, a neće vas ni studenti, našli ste šansu da ih napadate i sebe pravdate. - Pri tom, Vi ste Biljana Đorđević predmetni nastavnik (docent) na BU i trebalo bi da studente drugačije doživljavate.

Podsetimo, poslanica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević još jednom je istakla da njena stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi se dočepali vlasti.

Ona je za blokadersko glasilo "Danas" istakla da "minimalni cilj treba da bude dogovor "za nastup na izborima", kao i "pakt o nenapadanju".

I upravo nakon ove rečenice Biljana Đorđević se svom silinom obrušila na druge blokadere.

Kaže da su plenumaši blokaderi ove pozive na koordinaciju "ignorisali i odbijali dvosmernu komunikaciju".

Ne sam da ih optužuje da nema saradnje, već optužuje blokadere plenumaše, da se "ružno ponašaju" i da "ucenjuju".

Kaže da to čine "ljudi za koje ne znamo u čije ime govore", ali dodaje da oni daju sebi za pravo "da tumače istinsku volju" blokadera.

- To često čine na ružan i ucenjivački način - rekla je ona.

Kao što možemo videti, dok optužbe za "prljavu igru" pljušte oštra, jedno je sigurno, borba za prevlast u blokaderskim redovima se zaoštrava.