HRVAT PORUČIO: Za ovo što Srbija ima od naoružanja, mi smo vrtić!

21. 09. 2025. u 11:21

JEDAN korisnik društvene mreže Iks komentarisao je veliku vojnu paradu koja je održana u Beogradu.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Vojska Srbije je napredovala i daleko otišla. Pogledao paradu i naoružanje. Baš zbog toga mogu reći da je opremanje, naoružavanje HV-a CIRKUS. Ovu državu vode govna koja ne znaju što je rat. Ta govna daju novac krmači Obuljen koja još usput razara kulturu - napisao je on, pa dodao:

Foto: Printksrin

Za ovo što Srbija ima, mi smo vrtić.

Foto: Printksrin

