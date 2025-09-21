STIŽE NOVI ZAKON "KONAČNO SVOJ NA SVOME" Vučić saopštio novu meru države za legalizaciju objekata - OVO SU SVI DETALJI

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će država predložiti zakon o legalizaciji koji će rešiti bez komplikovane procedure 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

FOTO TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

- Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu - rekao je Vučić predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

Objasnio je da će građani slati elektronsku prijavu i da će u roku od 60 dana imati legalizovan objekat.

- Pod zakonskim aktom će to biti uređeno da bude do Nove godine. Pošaljete samo prijavu, objasniću vam na svakom mestu u opštini. To će raditi Agencija za prostorno planiranje u svakom katastru. Svuda ćete imati te informacije. Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji. I vi do Nove godine, u roku od 60 dana, imate legalan svoj objekat. U potpunosti, i sada slušajte po kojoj ceni, cena se kreće za negde oko 70 odsto objekata, kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju, a ne 100 evra po kvadratu, nego 100 evra ukupno - rekao je Vučić u Palati Srbija.

Istakao je da će najskuplja legalizacija biti za stan na Terazijama od 200 kvadrata, za šta će se plaćati 1.000 evra. I stan postaje, kako je rekao, legalan i upisan, to jest imaće upis prava svojine. Ja mislim da su to neverovatni osnovi, naglasio je Vučić.

- Još nismo doneli odluku da li će sa ovim izaći poslanička grupa ili vlada postaviti mogućnost, da zatražimo saglasnost od svih poslaničkih grupa, jer verujem da će svi biti radosni kada čuju šta je to što predlažemo i nudimo građanima Srbije - rekao je Vučić.

Naveo je da postoji u našoj zemlji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upisa prava ili bez upotrebne dozvole.

- Dakle, imamo 4,8 miliona nelegalnih objekata u našoj zemlji. Ti ljudi ne mogu da te objekte stave pod hipoteku, da koriste kredite, ne mogu da ih stavljaju u pravni promet u skladu sa zakonom, ne mogu dakle da raspolažu tom imovinom. Istovremeno se i najčešće ne plaća porez na imovinu na takve objekte gde i država gubi i imamo jednu nepoznatu situaciju u kojoj ljudi nemaju izvesnu budućnost - rekao je predsednik.

Naveo je da je država pokušavala to da reši od 1997. godine.

- To smo rešavali svim genijalnim zakonskim predlozima, a možda ne uvek tako lošima, ali u primeni je to bilo loše i nismo rešili ni 320.000 predmeta, verovali ili ne. Ima 4,8 miliona takvih objekata - dodao je predsednik.