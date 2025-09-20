Politika

MOĆAN FK-3 NA VOJNOJ PARADI U BEOGRADU: Superiorno oružje vojske Srbije na ponos čitave nacije (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 12:14

SISTEM za protivvazduhoplovna dejstva FK-3 (HQ-22) koji je nabavljen 2022. godine od Kine, prodefilovao je na vojnoj paradi "Snaga jedinstva".

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Srbije je 2. januara saopštilo da su kineski sistemi PVO srednjeg dometa HQ-22 sada u potpunosti operativni, sa novim sredstvima za koje su visoki oficiri videli da su unapredili sposobnost Oružanih snaga Srbije da zaštite nacionalni vazdušni prostor.

Ovaj raketni štit srpskog neba, velikih manevarskih sposobnosti, sastoji se od vozila sa komandnim centrom, lanserima raketa i radarima te logističkih vozila.

