MOĆAN FK-3 NA VOJNOJ PARADI U BEOGRADU: Superiorno oružje vojske Srbije na ponos čitave nacije (VIDEO)
SISTEM za protivvazduhoplovna dejstva FK-3 (HQ-22) koji je nabavljen 2022. godine od Kine, prodefilovao je na vojnoj paradi "Snaga jedinstva".
Podsetimo, Ministarstvo odbrane Srbije je 2. januara saopštilo da su kineski sistemi PVO srednjeg dometa HQ-22 sada u potpunosti operativni, sa novim sredstvima za koje su visoki oficiri videli da su unapredili sposobnost Oružanih snaga Srbije da zaštite nacionalni vazdušni prostor.
Ovaj raketni štit srpskog neba, velikih manevarskih sposobnosti, sastoji se od vozila sa komandnim centrom, lanserima raketa i radarima te logističkih vozila.
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
