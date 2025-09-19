VUČIĆ SA ODLAZEĆIM AMBASADOROM KUBE: Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza - Povezuje nas iskreno prijateljstvo (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kube Lejdea Enesta Rodrigesa Hernandesa kojem je zahvalio na doprinosu unapređenju saradnje dveju zemalja i dodao da Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza sa državama Latinske Amerike.
Vučić je na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" naveo da su odnosi Srbije i Kube izgrađeni na temeljima uzajamnog poštovanja i naglasio da Beograd ceni principijelni stav Kube po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.
"Cenimo principijelan stav Kube po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i verujem da ćemo i u narednom periodu nastaviti da unapređujemo politički dijalog i saradnju u oblastima od obostranog interesa, kao što su zdravstvo i biotehnologija, obrazovanje, kultura, ali i trgovina, poljoprivreda i turizam", naveo je Vučić.
Kako je naglasio, Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza sa državama Latinske Amerike.
"Sa Kubom nas povezuje iskreno prijateljstvo i nasleđe saradnje u Pokretu nesvrstanih. Uveren sam da ćemo, u godinama pred nama i uoči Ekspo 2027 u Beogradu, otvoriti nova poglavlja partnerstva koja donose konkretnu korist našim građanima", naveo je Vučić.
Ambasadoru je poželeo puno uspeha u daljem radu, a narodu Kube mir, napredak i dobro zdravlje.
