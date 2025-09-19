"PROBUDILI SU SE SLOBODNI GRAĐANI" Vučić: Verujem da će po mom povratku iz NJujorka biti 200 hiljada ljudi na ulicama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da se u Srbiji okuplja sve veći broj građana koji žele svoju slobodu, mir, pristojan i normalan život.

- Nije normalna situacija kada vam neko blokira ulice i puteve svakoga dana bez prijave i skupa. Preko 200 hiljada se to desilo na kriminalan način. To uznemiruje obične građane i čini ih besnim. Zato se sve veći broj građana okuplja koji žele svoju slobodu, mir, pristojan i normalan život. Verujem da će po mom povratku iz Njujorka 27. biti možda i 200 hiljada ljudi na ulicama širom Srbije zbog nenormalnog života koji im je manjina nametala sve ovo vreme. Probudili su se slobodni građani, ne oni kojima neko drugi određuje kako da uništavaju život onima koji drugačije misle - kazao je Vučić za Blic TV, govoreći o skupovima građana protiv blokada.