ŠEŠELJ ODRŽAO GOVOR U HRTKOVCIMA: Da oslobodimo celo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj poručio je sa skupa te partije u Hrtkovcima da se srpski radikali nadaju izborima i da će uspeti da povrate parlamentarni status.

- Mi se srpski radikali nećemo smiriti dok ne oslobodimo celo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu - udarna je poruka Šešeljov obraćanja.

Šešelj se osvrnuo i na svoju pobedu u Hagu.

- Jedva sam čekao da idem u Hag. Što bi rekao Cezar - dođoh, videh, pobedih - naveo je između ostalog Šešelj.

