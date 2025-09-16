Politika

ŠEŠELJ ODRŽAO GOVOR U HRTKOVCIMA: Da oslobodimo celo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu

Novosti online

16. 09. 2025. u 22:36

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj poručio je sa skupa te partije u Hrtkovcima da se srpski radikali nadaju izborima i da će uspeti da povrate parlamentarni status.

ШЕШЕЉ ОДРЖАО ГОВОР У ХРТКОВЦИМА: Да ослободимо цело Косово и Метохију, Републику Српску и Републику Српску Крајину

Foto: Printskrin Informer TV

- Mi se srpski radikali nećemo smiriti dok ne oslobodimo celo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu - udarna je poruka Šešeljov obraćanja.

Šešelj se osvrnuo i na svoju pobedu u Hagu.

- Jedva sam čekao da idem u Hag. Što bi rekao Cezar - dođoh, videh, pobedih - naveo je između ostalog Šešelj.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Popularna namirnica može da smanji rizik od MOŽDANOG UDARA
Panorama

0 0

Popularna namirnica može da smanji rizik od MOŽDANOG UDARA

MOŽDANI udar jedan je od vodećih uzroka smrti i invaliditeta u svetu, a povišeni krvni pritisak povezuje se sa više od polovine slučajeva. Ishrana igra važnu ulogu u smanjenju rizika, a upravo namirnice bogate hranljivim materijama mogu da donesu veliku korist za zdravlje srca i krvnih sudova.

16. 09. 2025. u 17:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta
Politika

0 3

BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta

NAJAVLjENE vojne vežbe Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova deo su globalnog zapadnog pritiska na Srbe na čitavom Balkanu i srpski narod, ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj, mora da bude svestan toga, ali ne treba da menja svoj strateški kurs nezavisnog političkog faktora, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović.

16. 09. 2025. u 17:31

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)