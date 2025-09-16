ŠEŠELJ ODRŽAO GOVOR U HRTKOVCIMA: Da oslobodimo celo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj poručio je sa skupa te partije u Hrtkovcima da se srpski radikali nadaju izborima i da će uspeti da povrate parlamentarni status.
- Mi se srpski radikali nećemo smiriti dok ne oslobodimo celo Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu - udarna je poruka Šešeljov obraćanja.
Šešelj se osvrnuo i na svoju pobedu u Hagu.
- Jedva sam čekao da idem u Hag. Što bi rekao Cezar - dođoh, videh, pobedih - naveo je između ostalog Šešelj.
(Informer)
