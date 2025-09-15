BLOKADERI NAPUSTILI SVAKI VID NORMALNOSTI: Bizaran performans u centru Beograda, N1 sve prenosio bez čuđenja (VIDEO)
BIZARAN performans priredili su danas blokaderi u Beogradu.
Ovo ludilo snimile su i kamere N1, a sve su i preneli ne objašnjavajući javnosti koliko morbidno deluje performans ovih čudnih blokadera.
Ekstremna "levica" se zapatila u Srbiji. Prvo su se pretvarali da su "borci za pravdu", a završili su svoj pokušaj obojene revolucije tako što su napustili svaki vid normalnosti.
