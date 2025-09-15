Politika

BLOKADERI NAPUSTILI SVAKI VID NORMALNOSTI: Bizaran performans u centru Beograda, N1 sve prenosio bez čuđenja (VIDEO)

Novosti online

15. 09. 2025. u 22:28

BIZARAN performans priredili su danas blokaderi u Beogradu.

Foto: Printskrin

Ovo ludilo snimile su i kamere N1, a sve su i preneli ne objašnjavajući javnosti koliko morbidno deluje performans ovih čudnih blokadera.

Ekstremna "levica" se zapatila u Srbiji. Prvo su se pretvarali da su "borci za pravdu", a završili su svoj pokušaj obojene revolucije tako što su napustili svaki vid normalnosti.

