KARANOVIĆ O RUSKOM UPOZORENJU SRBIJI: Naši organi svesni mogućeg scenarija 1. novembra, ali od obojene revolucije nema ništa

EVROPSKA unija priprema Majdan u Srbiji, saopštila je Spoljno-obaveštajna služba Rusije (SVR), a politički analitičar Ognjen Karanović ističe da su i srpski državni organi svesni činjenice da će 1. novembar biti iskorišćen za još jedan pokušaj realizacije državnog prevrata i pobede obojene revolucije, ali da od tog posla nema ništa.

Foto: M.Stevanović

Kako naglašava SVR, evropske elite su spremne da iskoriste godišnjicu tragičnih događaja u Novom Sadu 1. novembra, koji su postali okidač za proteste, da „preokrenu“ situaciju u svoju korist.

SVR objašnjava da je naglasak na „ispiranju mozga“ srpske omladine i reklamiranju takozvane „svetle evropske budućnosti“.

Brisel očekuje da će finansijsko pumpanje medija i nevladinih organizacija mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati „srpski Majdan“ po scenariju koji je mnogo puta proveren, napomenula je SVR.

- Međutim, scenario ‘obojene revolucije’, koji je Zapad uspešno primenjivao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje rezultat. Konačni ciljevi evropske birokratije nisu ostvareni. Razlog tome je jako patriotsko raspoloženje u lokalnom društvu, objedinjujuće delovanje Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je dovelo do njenog raspada - zaključeno je u saopštenju.

Karanović podseća na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se klatno inicijative preokrenulo.

- Ta blokadersko-teroristička zajednica nema dovoljno socijalno utemeljenje, fokusirana isključivo na jedan socijalni sloj. Govorimo o ljudima koji očigledno imaju i društvenu i ekonomsku moć, a sada su poželeli i političku moć, te svoju kolektivnu frustraciju projektuju u ratu protiv države, ali za taj rat, za svoju revoluciju i teror kao metod izvođenja obojene revolucije nemaju podršku širokog sloja stanovništva u Srbiji - kazao je on.

Ističe da je oprez potreban, ali ne i strah od 1. novembra.

- Opao je broj ljudi koji su podržavali blokadere. Ljudi ne žele da učestvuju u teroru, ljudi ne žele da uništavaju svoju zemlju, ljudi ne žele da uništavaju ekonomiju svoje zemlje - rekao je Karanović.