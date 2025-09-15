KARANOVIĆ O RUSKOM UPOZORENJU SRBIJI: Naši organi svesni mogućeg scenarija 1. novembra, ali od obojene revolucije nema ništa
EVROPSKA unija priprema Majdan u Srbiji, saopštila je Spoljno-obaveštajna služba Rusije (SVR), a politički analitičar Ognjen Karanović ističe da su i srpski državni organi svesni činjenice da će 1. novembar biti iskorišćen za još jedan pokušaj realizacije državnog prevrata i pobede obojene revolucije, ali da od tog posla nema ništa.
Kako naglašava SVR, evropske elite su spremne da iskoriste godišnjicu tragičnih događaja u Novom Sadu 1. novembra, koji su postali okidač za proteste, da „preokrenu“ situaciju u svoju korist.
SVR objašnjava da je naglasak na „ispiranju mozga“ srpske omladine i reklamiranju takozvane „svetle evropske budućnosti“.
Brisel očekuje da će finansijsko pumpanje medija i nevladinih organizacija mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati „srpski Majdan“ po scenariju koji je mnogo puta proveren, napomenula je SVR.
- Međutim, scenario ‘obojene revolucije’, koji je Zapad uspešno primenjivao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje rezultat. Konačni ciljevi evropske birokratije nisu ostvareni. Razlog tome je jako patriotsko raspoloženje u lokalnom društvu, objedinjujuće delovanje Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je dovelo do njenog raspada - zaključeno je u saopštenju.
Karanović podseća na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se klatno inicijative preokrenulo.
- Ta blokadersko-teroristička zajednica nema dovoljno socijalno utemeljenje, fokusirana isključivo na jedan socijalni sloj. Govorimo o ljudima koji očigledno imaju i društvenu i ekonomsku moć, a sada su poželeli i političku moć, te svoju kolektivnu frustraciju projektuju u ratu protiv države, ali za taj rat, za svoju revoluciju i teror kao metod izvođenja obojene revolucije nemaju podršku širokog sloja stanovništva u Srbiji - kazao je on.
Ističe da je oprez potreban, ali ne i strah od 1. novembra.
- Opao je broj ljudi koji su podržavali blokadere. Ljudi ne žele da učestvuju u teroru, ljudi ne žele da uništavaju svoju zemlju, ljudi ne žele da uništavaju ekonomiju svoje zemlje - rekao je Karanović.
Preporučujemo
SRAMNO: Blokaderski ološ napao devojke u srpskoj narodnoj nošnji! (VIDEO)
15. 09. 2025. u 10:52
"NOVOSTI" SAZNAJU: Na Mašinskom fakultetu u Beogradu pronađena opojna droga!
15. 09. 2025. u 09:19
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)