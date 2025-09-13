"VEĆ ČETVRTU NEDELJU ZAREDOM DOLAZIM DA PODRŽIM MIR": Građani Prokuplja protiv blokada (VIDEO)

GRAĐANI Prokuplja četvrtu nedelju zaredom učestvuju u mirnim skupovima protiv blokada, ističući da se stavovi mogu iskazati civilizovano i kulturno, bez nasilja i haosa.

Foto: Printskrin

Građani Srbije, koji su se pre dve nedelje ustali protiv blokada i terora onih koji bi želeli da ruše sopstvenu državu, danas su se okupili u 140 gradova, mesta i opština širom naše zemlje.

U Prokuplju, građani su poslali jasnu poruku protiv haosa i blokada:

„Već četvrtu nedelju zaredom dolazim da podržim skup protiv blokada, želim da dam svoj doprinos u borbi protiv oblika ponašanja koje oni već mesecima unazad pokazuju. Ne slažem se sa tim načinom borbe za svoje stavove, smatram da se civilizovano i kulturno, kao što se mi ovde okupljamo, možemo iskazati stavove i zatražiti sve ono što u jednoj demokratskoj zemlji treba da posedujemo“, istakao je jedan od okupljenih građana.

Okupljanja u Prokuplju, kao i u ostalim delovima Srbije, pokazuju da narod želi mir, zajedništvo i stabilnost, ali i da se politički stavovi mogu izražavati bez nasilja i ometanja svakodnevnog života.