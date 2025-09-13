Politika

ZRENJANINCI NIKAD JASNIJI: Nije dobro ovo sa blokadama (VIDEO)

Novosti online

13. 09. 2025. u 18:15

ZRENjANIN neće blokade.

ЗРЕЊАНИНЦИ НИКАД ЈАСНИЈИ: Није добро ово са блокадама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)