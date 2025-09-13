SL U PONOĆ POČELA IZBORNU KAMPANJU Elek: "Glas za SL je glas za opstanak srpskog naroda"

KAMPANjU za lokalne izbore na KiM koje 12. oktobra organizuje Priština, Srpska lista (SL) počela je u ponoć na šetalištu u severnom delu Kosovske Mitrovice, a predsednik Srpske liste Zlatan Elek istakao je da je došlo vreme da budu smenjeni nelegalni i nelegitimni gradonačelnici na severu, ali i da se zadrži svih šest opština južno od Ibra.

Elek je u obraćanju okupljenim građanima rekao da je glas za Srpsku listu glas za budućnost i očuvanje srpskog naroda na KiM i dodao da veruje da samo jedinstvom može biti sačuvano svih šest opština južno od Ibra i vraćene četiri opštine na severu KiM.

- Iza nas su duge i teške tri godine, teške i preteške, posebno za nas na severu Kosova i svi smo jedva čekali da dođe ovaj dan, dan koji u stvari znači početak smene nelegalnih, lažnih i nelegitimnih Kurtijevih gradonačelnika i njegovih poslušnika. Ja verujem da svi znate da je došlo vreme da svi demokratski, olovkom oslobodimo četiri naše opštine na severu Kosova i zadržimo svih šest opština južno od reke Ibar - istakao je Elek.

Podsetio je na sve ono što je radio Aljbin Kurti kako bi Srpskoj listi zabranio da učestvuje na parlamentarnim izborima.

- Setite se kako je nazivao neke takozvane Srbe i da mu je žao što nemaju veći broj glasova kako bi učestvovali u vlasti posle ovih parlamentarnih izbora. Molim vas, nemojte nikada da zaboravite koje su nam zlo naneli Kurtijevi lažni gradonačelnici - naveo je Elek.

Dodao je da je došlo vreme da glasovima podrške Srpskoj listi građani odgovore, svi kao jedan.

- Glas za Srpsku listu je glas za našu budućnost, glas za našu decu, glas za očuvanje svih naših opština, svih naših sela, zaseoka, za očuvanje svake naše porodice i svakog našeg pojedinca - naglasio je Elek.

Naveo je da Srpsku listu u ovoj kampanji očekuje težak, veliki i mukotrpan, ali i najčasniji posao, zato što zna da se bori za svoj narod.

- Zato što znamo da se borimo za opstanak i ostanak na ovim našim prostorima, zato što znamo da se pre svega borimo da služimo ovom narodu. Ja verujem da mi jedinstveni, složni možemo do pobede. Samo jedinstveni i složni mi možemo da sačuvamo svih šest opština južno od Ibra i da vratimo četiri opštine na severu Kosova. Samo složni možemo do slobode. Zbog svega navedenog jedino ispravno je glasati za Srpsku listu pod rednim brojem 170 - naglasio je Elek.

Srpska lista nastupiće na izborima sa 239 kandidata za odbornike u sredinama gde su Srbi manjina i sa 10 kandidata za predsednike opština u sredinama gde Srbi čine većinu.

Pored toga, Srpska lista će u devet opština u kojima su Srbi manjina imati kandidate za odbornike.

Izborna kampanja za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji počela je u ponoć i trajaće do 12. oktobra u 6.59 sati.

Kao i pred parlamentarne izbore 9. februara, centalna izborna komisija (CIK) je prijavu Srpske liste za izbore overila tek nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke prihvatio žalbu te stranke, a vrhovni sud odbacio žalbu koju su na odluku izbornog panela uložili članovi CIK-a iz Samoopredeljenja.

Prema podacima CIK, za izbore su prijavljena 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.

Ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, a izbori će biti održani u 938 biračkih centara sa ukupno 2.625 biračkih mesta.