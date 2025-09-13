Politika

uživo145 HILJADA GRAĐANA NA SKUPOVIMA PROTIV BLOKADA: Procena BIA, blokadera svega 5500

В.Н.

13. 09. 2025. u 07:45 >> 19:57

ZAVRŠILO se četvrto po redu i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada na kom je prema procenama Bezbednosno informativne agencije bilo čak 145 hiljada građana u 140 mesta širom Srbije.

145 ХИЉАДА ГРАЂАНА НА СКУПОВИМА ПРОТИВ БЛОКАДА: Процена БИА, блокадера свега 5500

Foto: Novosti

VELIČANSTVENO! Snimak dronom skup ptotiv blokada na Voždovcu gde je bio i Vučić

NIŠ JASAN - Dosta blokada, želimo rad

 

OGROMAN BROJ LjUDI NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Blace poručuje - Ne damo Srbiju

Foto: Novosti

PRIJATELjI PROTIV BLOKADA: Ana Brnabić i Siniša Mali na skupu protiv blokada na Voždovcu

Foto: Instagram

VUČIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Reka ljudi krenula u šetnju protiv blokada, predsednik na čelu kolone

 

TROBOJKE, PORUKE MIRA I LjUBAVI, DOMAĆA HRANA I BESPLATNI PREGLEDI ZA GRAĐANE: Bela Crkva ustala protiv nasilja i pokazala kako izgleda pristojna Srbija

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

TROBOJKE I OSMESI: Apatin protiv blokada

Foto: Novosti

NEPREGLEDNA KOLONA U ZEMUNU: Zemunci poručili - Dosta blokada, vreme je da se radi

Foto: Novosti

SNIMAK DRONOM IZ NOVOG SADA: Reka ljudi u srpskoj Atini

DIRLjIVE PORUKE IZ BELE PALANKE: "Da moja unuka nastavi studije"

TRAŽIMO MIRAN ŽIVOT: Poruka iz Temerina sa skupa protiv blokada

MOĆNE SCENE IZ STARE PAZOVE: Dugačke zastave i nepregledne kolone ljudi na ulicama, građani poručuju - Vratite nam našu Srbiju!

TROBOJKE U RUKAMA I MALIŠANI NA ČELU KOLONE: Knić protiv blokada

Foto: Novosti

PANČEVO NA ULICAMA: Pančevci jasni - Ne damo Srbiju

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

MAJDANPEK PROTIV BLOKADA

Foto: Novosti

SLIKA PRAVE, DOMAĆINSKE SRBIJE: Kolo na ulicama Soko Banje

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

VLASOTINCE PODIGLO GLAS I PORUČILO - Dosta je nasilja i haosa, vreme je da vratimo našu Srbiju

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

BOJNIK PROTIV BLOKADA: Dosta nasilja - vreme je za rad

VELIKI BROJ GRAĐANA IZAŠAO DA PODRŽI SKUP PROTIV BLOKADA: Građani Ade na ulicama

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

BUJANOVAC DIGAO GLAS PROTIV BLOKADA

NE DAMO SRBIJU: Moćne poruke iz Soko Banje

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

KOSJERIĆ JASAN - Dosta nam je blokada, vratite nam našu Srbiju

Foto: Novosti

PORODIČNOM ŠETNjOM PROTIV NASILjA: Srbobran protiv blokada

Foto: Novosti

 BOSILEGRAD PROTIV BLOKADA: Građani na ulicama

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

"HOĆU MIR" Bujanovac glasno poručio - dosta nam je nasilja

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

MALIŠANI NA ČELU NEPREGLEDNE KOLONE: Moćne scene u Zrenjaninu

Foto: Novosti

TROBOJKA KROZ CELU ULICU: Građani Paraćina jasno poručili da ne žele blokade

Foto: Novosti

OVDE NEMA LAGANjE: Vranje protiv blokada

Foto: Novosti

SRPSKA ATINA POKRIVENA TROBOJKAMA: Novi Sad jasan - Dosta sa blokadama, želimo da se vratimo normalnom životu

Foto: Novosti

Foto: Novosti

MORE LjUDI NA JUGU SRBIJE: Leskovac ustao protiv blokada

Foto: Novosti

ŠETAMO ZA NAPREDAK, RAD I STABILNOST: Doljevac protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

DRUŠTVENE IGRE, SMEH I DRUŽENjE: Čačak protiv blokada pokazuje kako izgleda pristojna Srbija

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

PREDSEDNICA NARODNE SKUPŠTINE SA GRAĐANIMA NA VOŽDOVCU: Ana Brnabić među narodom na skupu protiv blokada

PRAVI DOMAĆINI: Dele se pite i peciva na skupu u Kikindi 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Tekst potpisa

GRAĐANI POŽAREVCA NA ULICAMA: Ne želimo blokade, želimo napredak, rad i stabilnost

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

LAPOVO NA NOGAMA: Dosta nam je nasilja i blokada, šetamo za pristojnu Srbiju 

Foto: Novosti

MALIŠANI DOČEKUJU GRAĐANE CRTEŽIMA: Bojnik protiv blokada

Foto: Novosti

DIMITROVGRAD JASAN - Ovde smo da podržimo pristojnu Srbiju

"DA U MOM GRADU LjUBAV VLADA" Dirljive poruke iz Krupnja

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

 

BEOČIN NA NOGAMA: Građani ustali protiv blokada

Foto: Novosti

SREMSKA MITROVICA PROTIV BLOKADA: Građani jasni - Želimo normalan život nazad, hoćemo rad

NARODNE NOŠNjE I PORUKE LjUBAVI: Moćne scene u Novom Sadu

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

ŠABAC PROTIV BLOKADA: Građani imaju samo jednu poruku - ne želimo blokade, želimo rad

Foto: Novosti

Foto: Novosti

NEPREGLEDNE KOLONE GRAĐANA U BORČI: Leva obala Dunava poručuje - Dosta je nasilja, želimo rad, mir i stabilnost

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

SUBOTICA JASNA - Želimo pravo na rad i školovanje nazad

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

KIKINDA PODIGLA GLAS PROTIV NASILjA: Dosta nam je nasilja - želimo normalan život nazad

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

PRELEPE SCENE U BORU: Mališani dočekuju građane

Foto: Novosti

Foto: Novosti

ZAJEČAR PROTIV BLOKADA: Zaječarci nikada jasniji

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

PODRŠKA OD BAJKERA NA VOŽDOVCU: Voždovčani protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

MALIŠANI CRTEŽIMA DOČEKUJU GRAĐANE: Ljubovija protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

"NIJE DOBRO OVO SA BLOKADAMA" Zrenjaninci nikad jasniji

SRPSKI RATNICI U BORČI PROTIV BLOKADA: Veterani na levoj obali Dunava podržali građane protiv blokada 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

DIRLjIVE SCENE U STAROJ PAZOVI: Najmlađi stanovnici dočekuju građane porukama ljubavi i mira

PORUKE MIRA I LjUBAVI, SMEH MALIŠANA - Ovako izgleda pristojna Srbija: Stara Pazova protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

VIJORE SE TROBOJKE: Bela Palanka ustala protiv nasilja

Foto: Novosti

JASNA PORUKA IZ RAŠKE: Blokade nisu rešenje

DOSTA NAM JE NASILjA - ŽELIMO NORMALAN ŽIVOT: Novi Sad protiv blokada

SRCEM PROTIV NASILjA: Građani Ljubovije protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

SRPSKA ATINA PROTIV BLOKADA: "Danas smo ovde da kažemo dosta blokadama!"

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

"TU SMO DA PODRŽIMO ŠETNjU PROTIV NASILjA" Građani leve obale Dunava ustali protiv blokada

"OVDE SMO DA ODBRANIMO SRBIJU I SRPSTVO" Stanovnici Borče protiv blokada

NOVOSAĐANI JASNO POKAZUJU DA IM JE DOSTA NASILjA: Građani protiv blokada se okupljaju za šetnju u Novom Sadu 

NOVI SAD PROTIV BLOKADA: Srpska Atina podigla glas protiv nasilja

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:

Novi Sad Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke
Subotica park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice
Bačka Topola ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga
Mali Iđoš  centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine
Sombor trg Cara Uroša
Kula Lenjinova 11
Apatin Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine
Odžaci Knez Mihajlova 18, ispred MZ
Bač Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole
Bačka Palanka Akademika Milan Kurepe 8
Bačka Palanka Uska ulica
Bački Petrovac Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije
Bečej Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole
Beočin Beočinski trg 1, kod sportskog centra
Temerin Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine
Vrbas Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89
Srbobran Trg slobode
Žabalj Nikole Tesle 45
Kikinda Trg ispred gradske kuće
Čoka Stari park
Ada Trg ispred MZ Mol
Senta Gradski, park kod fontane
Zrenjanin Ulica Kralja Petra I broj 4
Nova Crnja Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja
Sečanj ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine
Žitište Cara Dušana 15
Novi Bečej Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka
Vršac Trg Svetog Teodora Vršačkog
Pančevo Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave
Kovin centar grada, na trgu ispred Doma kulture
Kovačica Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine
Bela Crkva ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine
Plandište  ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine
Opovo centar Opštine
Sremska Mitrovica Gradski kej kod Ribolovca

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o današnjem skupu građana protiv blokada.

- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.

