ZAVRŠILO se četvrto po redu i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada na kom je prema procenama Bezbednosno informativne agencije bilo čak 145 hiljada građana u 140 mesta širom Srbije.

VELIČANSTVENO! Snimak dronom skup ptotiv blokada na Voždovcu gde je bio i Vučić

NIŠ JASAN - Dosta blokada, želimo rad

OGROMAN BROJ LjUDI NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Blace poručuje - Ne damo Srbiju

PRIJATELjI PROTIV BLOKADA: Ana Brnabić i Siniša Mali na skupu protiv blokada na Voždovcu

VUČIĆ NA SKUPU PROTIV BLOKADA: Reka ljudi krenula u šetnju protiv blokada, predsednik na čelu kolone

TROBOJKE, PORUKE MIRA I LjUBAVI, DOMAĆA HRANA I BESPLATNI PREGLEDI ZA GRAĐANE: Bela Crkva ustala protiv nasilja i pokazala kako izgleda pristojna Srbija

TROBOJKE I OSMESI: Apatin protiv blokada

NEPREGLEDNA KOLONA U ZEMUNU: Zemunci poručili - Dosta blokada, vreme je da se radi

SNIMAK DRONOM IZ NOVOG SADA: Reka ljudi u srpskoj Atini

DIRLjIVE PORUKE IZ BELE PALANKE: "Da moja unuka nastavi studije"

TRAŽIMO MIRAN ŽIVOT: Poruka iz Temerina sa skupa protiv blokada

MOĆNE SCENE IZ STARE PAZOVE: Dugačke zastave i nepregledne kolone ljudi na ulicama, građani poručuju - Vratite nam našu Srbiju!

TROBOJKE U RUKAMA I MALIŠANI NA ČELU KOLONE: Knić protiv blokada

PANČEVO NA ULICAMA: Pančevci jasni - Ne damo Srbiju

MAJDANPEK PROTIV BLOKADA

SLIKA PRAVE, DOMAĆINSKE SRBIJE: Kolo na ulicama Soko Banje

VLASOTINCE PODIGLO GLAS I PORUČILO - Dosta je nasilja i haosa, vreme je da vratimo našu Srbiju

BOJNIK PROTIV BLOKADA: Dosta nasilja - vreme je za rad

VELIKI BROJ GRAĐANA IZAŠAO DA PODRŽI SKUP PROTIV BLOKADA: Građani Ade na ulicama

BUJANOVAC DIGAO GLAS PROTIV BLOKADA

NE DAMO SRBIJU: Moćne poruke iz Soko Banje

KOSJERIĆ JASAN - Dosta nam je blokada, vratite nam našu Srbiju

PORODIČNOM ŠETNjOM PROTIV NASILjA: Srbobran protiv blokada

BOSILEGRAD PROTIV BLOKADA: Građani na ulicama

"HOĆU MIR" Bujanovac glasno poručio - dosta nam je nasilja

MALIŠANI NA ČELU NEPREGLEDNE KOLONE: Moćne scene u Zrenjaninu

TROBOJKA KROZ CELU ULICU: Građani Paraćina jasno poručili da ne žele blokade

OVDE NEMA LAGANjE: Vranje protiv blokada

SRPSKA ATINA POKRIVENA TROBOJKAMA: Novi Sad jasan - Dosta sa blokadama, želimo da se vratimo normalnom životu

MORE LjUDI NA JUGU SRBIJE: Leskovac ustao protiv blokada

ŠETAMO ZA NAPREDAK, RAD I STABILNOST: Doljevac protiv blokada

DRUŠTVENE IGRE, SMEH I DRUŽENjE: Čačak protiv blokada pokazuje kako izgleda pristojna Srbija

PREDSEDNICA NARODNE SKUPŠTINE SA GRAĐANIMA NA VOŽDOVCU: Ana Brnabić među narodom na skupu protiv blokada

PRAVI DOMAĆINI: Dele se pite i peciva na skupu u Kikindi

GRAĐANI POŽAREVCA NA ULICAMA: Ne želimo blokade, želimo napredak, rad i stabilnost

LAPOVO NA NOGAMA: Dosta nam je nasilja i blokada, šetamo za pristojnu Srbiju

MALIŠANI DOČEKUJU GRAĐANE CRTEŽIMA: Bojnik protiv blokada

DIMITROVGRAD JASAN - Ovde smo da podržimo pristojnu Srbiju

"DA U MOM GRADU LjUBAV VLADA" Dirljive poruke iz Krupnja

BEOČIN NA NOGAMA: Građani ustali protiv blokada

SREMSKA MITROVICA PROTIV BLOKADA: Građani jasni - Želimo normalan život nazad, hoćemo rad

NARODNE NOŠNjE I PORUKE LjUBAVI: Moćne scene u Novom Sadu

ŠABAC PROTIV BLOKADA: Građani imaju samo jednu poruku - ne želimo blokade, želimo rad

NEPREGLEDNE KOLONE GRAĐANA U BORČI: Leva obala Dunava poručuje - Dosta je nasilja, želimo rad, mir i stabilnost

SUBOTICA JASNA - Želimo pravo na rad i školovanje nazad

KIKINDA PODIGLA GLAS PROTIV NASILjA: Dosta nam je nasilja - želimo normalan život nazad

PRELEPE SCENE U BORU: Mališani dočekuju građane

ZAJEČAR PROTIV BLOKADA: Zaječarci nikada jasniji

PODRŠKA OD BAJKERA NA VOŽDOVCU: Voždovčani protiv blokada

MALIŠANI CRTEŽIMA DOČEKUJU GRAĐANE: Ljubovija protiv blokada

"NIJE DOBRO OVO SA BLOKADAMA" Zrenjaninci nikad jasniji

SRPSKI RATNICI U BORČI PROTIV BLOKADA: Veterani na levoj obali Dunava podržali građane protiv blokada

DIRLjIVE SCENE U STAROJ PAZOVI: Najmlađi stanovnici dočekuju građane porukama ljubavi i mira

PORUKE MIRA I LjUBAVI, SMEH MALIŠANA - Ovako izgleda pristojna Srbija: Stara Pazova protiv blokada

VIJORE SE TROBOJKE: Bela Palanka ustala protiv nasilja

JASNA PORUKA IZ RAŠKE: Blokade nisu rešenje

DOSTA NAM JE NASILjA - ŽELIMO NORMALAN ŽIVOT: Novi Sad protiv blokada

SRCEM PROTIV NASILjA: Građani Ljubovije protiv blokada

SRPSKA ATINA PROTIV BLOKADA: "Danas smo ovde da kažemo dosta blokadama!"

"TU SMO DA PODRŽIMO ŠETNjU PROTIV NASILjA" Građani leve obale Dunava ustali protiv blokada

"OVDE SMO DA ODBRANIMO SRBIJU I SRPSTVO" Stanovnici Borče protiv blokada

NOVOSAĐANI JASNO POKAZUJU DA IM JE DOSTA NASILjA: Građani protiv blokada se okupljaju za šetnju u Novom Sadu

NOVI SAD PROTIV BLOKADA: Srpska Atina podigla glas protiv nasilja

Peti vikend zaredom, skupovi će se održati na sledećim lokacijama u državi:

Novi Sad Petrovaradin, Reljkovićeva ulica ispred hrama Svete Petke Subotica park Rajhla Ferenca kod Železničke stanice Bačka Topola ulica Nikole Tesla, šetnja do manifestacionog trga Mali Iđoš centar, ulica Glavna 32 kod zgrade opštine Sombor trg Cara Uroša Kula Lenjinova 11 Apatin Srpskih vladara, početak šetališta kod zgrade Opštine Odžaci Knez Mihajlova 18, ispred MZ Bač Selo Plavna, ulica Bratstva i jedinstva ispred osnovne škole Bačka Palanka Akademika Milan Kurepe 8 Bačka Palanka Uska ulica Bački Petrovac Park Zuske Medveđove, Ulica Narodne Revolucije Bečej Trg oslobođenja, plato kod spomenika kralju Petru I i tehničke škole Beočin Beočinski trg 1, kod sportskog centra Temerin Novosadska 326, mali park u centru ispred zgrade Opštine Vrbas Trg Nikole Pašića, Maršala Tita 89 Srbobran Trg slobode Žabalj Nikole Tesle 45 Kikinda Trg ispred gradske kuće Čoka Stari park Ada Trg ispred MZ Mol Senta Gradski, park kod fontane Zrenjanin Ulica Kralja Petra I broj 4 Nova Crnja Plato ispred zgrade Opštine Nova Crnja Sečanj ulica Vožda Karađorđa prekoputa zgrade Opštine Žitište Cara Dušana 15 Novi Bečej Ugao maršala Tita i Žarka Zrenjanina, početak parka Vršac Trg Svetog Teodora Vršačkog Pančevo Trg kralja Petra I, plato ispred Gradske uprave Kovin centar grada, na trgu ispred Doma kulture Kovačica Maršala Tita broj 50, trg ispred zgrade Opštine Bela Crkva ulica Miletićeva broj 2, ispred zgrade Opštine Plandište ulica Vojvode Putnika broj 38, ispred zgrade Opštine Opovo centar Opštine Sremska Mitrovica Gradski kej kod Ribolovca

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o današnjem skupu građana protiv blokada.

- U 140 mesta širom Srbije biće održani skupovi. Ja ću se pridružiti jednom od njih, na Banjici, na Voždovcu. Zajedno ću sa njima prošetati. Neki su to nazivali kontrarevolucijom, ja ne mislim to. Broj ljudi je iznad svih naših očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Što se tiče broja ljudi na skupovima, to je iznad svih mojih očekivanja. Iznad, apsolutno, svih mojih očekivanja. Dogodilo se nešto u glavama ljudi. Ljudi neće više da trpe, hoće da se suprotstave, hoće da se bore, znaju da je budućnost u njihovim rukama - istakao je Vučić.

