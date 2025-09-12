Politika

OGLASIO SE DIREKTOR FONDA PIO: "Teror takozvane policije se nastavlja i meta su srpske institucije"

В.Н.

12. 09. 2025. u 13:14

Reakcija Relje Ognjenovića, direktora Republičkog fonda PIO na upad Kurtijevih plaćenika u Filijalu Fonda PIO u Kosovskoj Mitrovici.

ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР ФОНДА ПИО: Терор такозване полиције се наставља и мета су српске институције

Foto: Novosti

Prenosimo saopštenje u celosti: 

- U prostorije Filijale Republičkog fonda PIO u Kosovskoj Mitrovici  jutros su, oko 10.15 časova, ušli bez najave pripadnici Kurtijeve policije u civilu, koji su potom fotografisali sve kancelarije, tražili od prisutnih zaposlenih lične karte kako bi ih popisali i zatim im naredili da pokupe lične stvari i napuste zgradu. Ulazak u prostorije Fonda više nije dozvoljen zaposlenima niti strankama. U istoj zgradi nalazi se i organizaciona jedinica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Za sada nije poznat razlog ovakvog postupanja prema institucijama, naročito ako se zna da je zgradu izgradila Republika Srbija – Fond PIO i RFZO, i da su usluge ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog, kao i iz zdravstvenog osiguranja, pružane svim građanima Kosova i Metohije koji su ispunjavali uslove po zakonima Republike Srbije, uključujući i isplatu prava.
Teror takozvane policije se nastavlja i meta su srpske institucije, a samim tim i građani Srbije, kojima se na ovaj način ugrožavaju osnovna ljudska prava na život i rad. 
Bez obzira na sve češće surove i neopravdane napade Kurtijevih plaćenika, Republika Srbija će naći način, kao i do sada, da omogući građanima ostvarivanje i isplatu prava i na sve načine će zaštititi svoj narod.
Najoštrije osuđujem necivilizovano i besramno ponašanje plaćenika teroriste Aljbina Kurtija, čiji je smisao postojanja zastrašivanje i ugrožavanje sloboda građana Srbije koji žive na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. 
Da li je ovaj, još jedan u nizu upada u vitalne institucije na AP Kosovo i Metohija, sada dovoljno upozorenje da nadležni organi Evropske unije konačno odreaguju u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i spreče dalja zlodela na teritoriji južne srpske pokrajine!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: Možda je pogrešno pročitano i protumačeno
Svet

0 0

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: "Možda je pogrešno pročitano i protumačeno"

ISTRAŽITELjI su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške za koju vlasti veruju da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka, preneli su američki mediji. Istražitelji nisu želeli da komentarišu ove informacije, a kasnije su se pojavila saznanja da su natpisi na pušci i municiji pogrešno protumačeni.

11. 09. 2025. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZMISLILI ŠPIJUNSKU AFERU: VJT demantovalo pisanje Nove
Politika

0 2

IZMISLILI ŠPIJUNSKU AFERU: VJT demantovalo pisanje Nove

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je pisanje portala Nova.rs i neistine koje su navedene u tekstu pod naslovom "Otkrivamo Zagorka Dolovac traži istragu: Kako je Više tužilaštvo u Beogradu postupalo protiv kineskog i britanskog špijuna koji su pobegli iz kućnog pritvora", a koji su preneli i drugi mediji.

12. 09. 2025. u 16:30

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA