OGLASIO SE DIREKTOR FONDA PIO: "Teror takozvane policije se nastavlja i meta su srpske institucije"
Reakcija Relje Ognjenovića, direktora Republičkog fonda PIO na upad Kurtijevih plaćenika u Filijalu Fonda PIO u Kosovskoj Mitrovici.
Prenosimo saopštenje u celosti:
- U prostorije Filijale Republičkog fonda PIO u Kosovskoj Mitrovici jutros su, oko 10.15 časova, ušli bez najave pripadnici Kurtijeve policije u civilu, koji su potom fotografisali sve kancelarije, tražili od prisutnih zaposlenih lične karte kako bi ih popisali i zatim im naredili da pokupe lične stvari i napuste zgradu. Ulazak u prostorije Fonda više nije dozvoljen zaposlenima niti strankama. U istoj zgradi nalazi se i organizaciona jedinica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Teror takozvane policije se nastavlja i meta su srpske institucije, a samim tim i građani Srbije, kojima se na ovaj način ugrožavaju osnovna ljudska prava na život i rad.
Bez obzira na sve češće surove i neopravdane napade Kurtijevih plaćenika, Republika Srbija će naći način, kao i do sada, da omogući građanima ostvarivanje i isplatu prava i na sve načine će zaštititi svoj narod.
Najoštrije osuđujem necivilizovano i besramno ponašanje plaćenika teroriste Aljbina Kurtija, čiji je smisao postojanja zastrašivanje i ugrožavanje sloboda građana Srbije koji žive na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Da li je ovaj, još jedan u nizu upada u vitalne institucije na AP Kosovo i Metohija, sada dovoljno upozorenje da nadležni organi Evropske unije konačno odreaguju u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i spreče dalja zlodela na teritoriji južne srpske pokrajine!
